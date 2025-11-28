НА СЕЛУ ЈЕ ЗДРАВИЈЕ И ЛЕПШЕ

ДЕНИС КОВАЧЕВИЋ ИЗ ХОЛАНДИЈЕ ДОШАО У ВИЧУ
Денис Ковачевић, иако се родио у Холандији, свој дом створио је у драгачевском селу Вича, одакле му је мајка. Пре шест година дошао је у Србију, а није ни слутио да ће овде остати. Сеоска идила, здрава храна, природа која никога не остави равнодушним, само су неки од потенцијала за развој сеоског туризма у Драгачеву, а све то привукло је и Дениса.
– Као дете, сваке године сам овде долазио на одмор, јер је моја мајка одавде. Пре шест година сам се одлучио да узмем мало више неплаћеног одмора, да дођем и да видим колико могу да останем и ето остао сам до данас. Живео сам три године у Београду, а последње три године сам овде у Вичи. Овде сам упознао супругу Миру и имамо двоје деце. Радим од куће и лакше ми је да радим са села, здравије је и лепше – рекао је Денис Ковачевић из Виче.
Сеоски туризам постаје све популарнија варијанта, када се планирају годишњи одмори, викенди, излети. Разлог томе је што туристи желе време да проведу у етно-селима, брвнарама, аутентичним кућама из прошлог века. Ковачевићи су пронашли управо један такав простор који желе да адаптирају за своје госте.
– Купио сам сеоско домаћинство у близини куће моје мајке и сада га Мира и ја преуређујемо. Визија је да у једном старом објекту буде простор који ћемо издавати гостима. Родитељи моје супруге у околини Кнића у селу Драгушица баве се сеоским туризмом, тако смо и ми дошли на ту идеју да се можемо бавити истом делатношћу и угостити људе. Овде смо кренули од нуле, легализовали смо домаћимство, а тренутно смо у процесу пријављивања и категоризације сеоско-туристичког домаћинства. Након што завршимо са свом папирологијом, планирамо да се распитамо какве субвенције постоје за које можемо конкурисати – рекао је Ковачевић.
Предност сеоског туризма свакако је мир који вам нуде када закорачите у било које село, мир какав нећете пронаћи на градским улицама. А природа, природу морате сами видети и упознати.
– Оно што људима можемо овде да понудимо су, пре свега, природа и одмор. Природа је овде прелепа, као да сте на Златибору. Можете шетати, возити квад и још много тога.
Важно је да људи ван Драгачева и Срби и странци виде како је овај део Србије леп. Странци, углавном, прво иду у Београд, па онда иду даље, лепо би било да они виде како је напредовао Београд, али и да виде како овде, у унутрашњости функционишу ствари. Наравно, не мислим у лошем контексту, већ мислим на гужве, брзину живљења. Мислим да је то за већину људи шок, то сам закључио из разговора са људима. Једноставно, иако је разлика 150 километара, велика је разлика у начину живота – каже наш саговорник.
Према речима нашег саговорника, улагања у сеоске путеве подједнако су важна као и ауто-пут.
– Мислим да је ауто-пут од великог значаја за долазак туриста у наш крај, а важно је и то што су путеви у нашем селу у добром стању. Људи када долазе до нас они ће гледати сваку ситницу, ако примете да је лош пут њима ће то дефинитивно остати у лошем сећању. Ми можемо утицати и уређивати само у оквиру свог дворишта, изван тога нисмо надлежни – прича Ковачевић.
Домаћа храна коју производе пољопривредници у Драгачеву позната је широм наше земље, па се то може сматрати још једним одличним адутом за бављење овом граном туризма, јер се гостима може понудити квалитетна храна са локалних њива.
– У плану нам је да узимамо домаћу храну од локалних произвођача. Рецимо да од комшија купујемо пилиће, јаја, сир, кајмак и да од природних, здравих намирница спремамо храну за своје госте – каже Ковачевић.
Како је закључио наш саговорник, у будућности планира проширење домаћинства и повећање капацитета.
Виолета Јовичић