„СВАШТАРИЦА“ И ЗАДОВОЉНИ КУПЦИ, У КОРАК С ВРЕМЕНОМ

Самостална трговинска радња „Сваштарица“ отворена је у кризна времена, на Никољдан, 19. децембра 2005. године, у локалу од 30 квадрата, у некадашњој Робној кући „Партизан“. Данас, чувена чачанска „Сваштарица“ свој јубилеј, 20 година постојања и успешног рада, дочекује у адаптираном простору од 1.000 квадрата. Жеља власника Александра Обреновића била је да, „упркос“ тадашњим бројним бутицима, тржишту понуди јефтину робу, гардеробу са повољним, ниским ценама, приступачну свим муштеријама. Пажљиво ослушкујући тржиште, посветивши велику пажњу купцима, њиховим жељама и потребама, остварио је своју пословну идеју, која се успешно прилагођава актуелном времену, већ две деценије.
МУШТЕРИЈЕ БРЗО ПРЕПОЗНАЈУ ДОБРУ НАМЕРУ
Александар Обреновић, власник једне од омиљених радњи муштерија, сутра (29. новембра), са колегама и пословним сарадницима прославиће 20 година постојања и успешног рада „Сваштарице“. Захвалан је свима који су учествовали у остварењу његове пословне идеје, а посебно колективу и сарадницима:
– Захвалан сам колегама који су увек били уз мене, заједно смо расли, постављали нове изазове, померали сопствене границе и остварили све циљеве. Наравно, захвалан сам и купцима. Ослушкивао сам њихове жеље. Мали локал, у време изнајмљивања – једини слободан у центру града, у некадашњој Робној кући „Партизан“, веома брзо је почео да се „шири“, захваљујући најбољој реклами – задовољним муштеријама.
Иако су била тешка времена, али и велика конкуренција бутика, Обреновић је желео да купцима понуди нешто ново, јефтину робу, гардеробу са повољним, ниским ценама. Муштерије су брзо препознале добру намеру и из дана у дан обим посла се повећавао.
– У време кризе и велике конкуренције било је тешко започети приватни посао. Реализацију своје идеје започео сам на Никољдан 2005. године, са малим финансијским средствима, можда, са 500 евра и локалом од 30 квадрата. Ипак, муштерије су брзо препознале нашу намеру и из дана у дан обим посла се повећавао. Уследило је проширење локала за 25 квадрата, а до краја пословне године и додатних педесет. После пет година пословања, 2010. смо имали локал од 300 квадрата, а данас, када славимо две деценије постојања, располажемо малопродајним објектом од 1.000 квадрата. Планирамо да проширимо пословни простор на 3.000 квадрата, као и да повећамо асортиман робе – каже Обреновић.
80 ОДСТО РОБЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ
О асортиману довољно говори и сам назив радње – „Сваштарица“, за коју је владало велико интересовање муштерија, јер су за актуелно годишње доба на једном месту могли пронаћи све што им је потребно и, наравно, по веома повољним ценама.
– Управо због великог интересовања купаца, у Улици војводе Степе смо отворили још један локал, такође 2005. године, а већ наредне други локал у Робној кући „Партизан“, искључиво са дечијом гардеробом. На Градском шеталишту смо 2008. отворили радњу од 250 квадрата, у септембру, исте године, локал у Краљеву, а уновембру у Крагујевцу. Потом су, 2009. године, уследиле пословнице у Ваљеву, Лазаревцу и Београду. Наредне, 2010, имали смо 11 пословница широм Србије и већ смо почели да се бавимо увозом робе из Кине. Две године касније започели смо увоз робе из Турске, а из Италије 2015. – навео је Обреновић историјат „Сваштарице“, напомињући да је тренутно у радњи 80 одсто робе из Италије, а из Турске и Кине по десет одсто од укупног асортимана.
БУДУЋНОСТ ЈЕ У ОНЛАЈН ПРОДАЈИ
Поред чувене чачанске „Сваштарице“, данас успешно послује и велепродаја у Београду, као и онлајн продаја која је саставни део фирме.
– Будућност је у онлајн продаји, а покренули смо је у време короне. Циљ нам је да онлајн продаја у Чачку буде „од врата до врата“, са нашом доставом артикала из радње. Поред тога, планирамо израду сајта и посебних апликација, проширење велепродајних објеката у Београду, али и да поново отворимо локале са дечијом и мушком гардеробом, као што смо имали радње у периоду од 2007. до 2011. године – најављује Обреновић.
Саговорник „Гласа“ реално сагледава свој успех, прилагођавајући се захтевима тржишта и времену у коме живимо, што је део кодекса пословног света. Свима, а посебно младима саветује да верују у своју идеју, па чак ако је потребно и да ризикују на путу ка свом циљу.
– Увек сам веровао у своју идеју, волим посао који радим и увек се максимално посвећујем својим циљевима. Наравно, ризик постоји. Али, праве вредности увек доносе резултате, данас или пре 20 година, свеједно. Успех је загарантован ако се потпуно посветите послу, ако свако јутро кажете: „Добро јутро“, а увече: „Лаку ноћ“. Дакле, будите посвећени својој идеји и свакодневно се максимално залажите. Наравно, ослушкујте говор тржишта и будите у корак с временом – наглашава Александар Обреновић.
До неког новог јубилеја, идите у корак са „Сваштарицом“…
