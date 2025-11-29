Облачно и хладно са суснежицом и снегом

Прогноза времена за 29. новембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Субота: Облачно и хладно, на југу и југоистоку суво, у осталом делу земље местимично са суснежицом и снегом уз мање повећање висине снежног покривача понегде у брдско-планинским пределима, док се у већем делу Војводине, као и у Неготинској Крајини очекује киша. Пре подне у југозападној и централној Србији, а после подне и у осталим крајевима престанак падавина. Ветар слаб до умерен, на истоку Србије повремено и јак западни и северозападни. Температура без већег колебања од -1 до 4, а на истоку земље до 6 степени. Упозорење: Снег, мање повећање висине снежног покривача, вероватноћа 80%.