Društvo

Облачно и хладно са суснежицом и снегом

Прогноза времена за 29. новембар
Фото: Милан Чакајац

 Субота: Облачно и хладно, на југу и југоистоку суво, у осталом делу земље местимично са суснежицом и снегом уз мање повећање висине снежног покривача понегде у брдско-планинским пределима, док се у већем делу Војводине, као и у Неготинској Крајини очекује киша. Пре подне у југозападној и централној Србији, а после подне и у осталим крајевима престанак падавина. Ветар слаб до умерен, на истоку Србије повремено и јак западни и северозападни. Температура без већег колебања од -1 до 4, а на истоку земље до 6 степени. Упозорење: Снег,  мање повећање висине снежног покривача, вероватноћа 80%.

пензионери, зоран зиндовић
Преузимање пензионерских картица

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа кориснике који су поднели пријаву за Пензионерску картицу да своју картицу могу лично да преузму у филијали или другој организационој јединици Фонда наведеној у обавештењу које добију путем поруке на мобилном телефону или у мејлу. Ради брже и ефикасније поделе картица и краћег времена чекања, све филијале […]
НЕПРОЛАЗНА ВРЕДНОСТ ГИТАРЕ КОЈА СЕ НАДАЛЕКО ЧУЛА!

ЛЕГЕНДАРНА ГРУПА „СМАК” ОДРЖАЛА У ЧАЧКУ КОНЦЕРТ ЗА НЕЗАБОРАВ Како у сусрету квалитетне музике и уха публике има нечег што се именује као незаборав, тако и у слуху оног који ствара ту музику има нарочите жеље да је дарује истој публици још усрдније јер је њихов суграђанин. Претходно потврђују живот и рад Радомира Михајловића Точка, […]
Direktorka Batuta: Današnji dan rekordan po svim podacima

Direktorka „Batuta“ Verica Jovanović rekla je za RTS da je današnji dan rekordan po svim podacima – najveći je broj pozitivnih, hospitalizvano je 700 osoba, dan je sa najopasnijim karakteristikama koji govori da se radi o smrtonosnoj bolesti protiv koje moramo da srovodimo sve moguće mere. „To možemo zajednički, primenom mera. Neophodno je da se […]

