Прогноза времена за 30. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Облачно и осетно хладније, местимично са кишом, на планинама са снегом. Ветар слаб до умерен, западни и северозападни. Најнижа температура од 1 до 5, а највиша од 4 до 8 степени.
Саопштење за јавност Расписан Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ у 2023. години Национална служба за запошљавање је 10.10.2023. године расписала Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, који ће бити реализован кроз четири фазе. Прва фаза је намењена искључиво послодавцима, који ће од 10. 10. […]
SERVISNE INFORMACIJE za UTORAK, 23. MART PORODILIŠTEProteklog dana u Porodilištu čačanske Bolnice rodjene su ČETIRI bebe, TRI DEVOJČICE i JEDAN DEČAK.HITNA POMOĆJuče je bilo 20 pregleda u ambulanti i 36 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJANema planiranih radova.VODOVODU Loznici, kod rezervoara R2, potes Ivanović i kod mosta […]
ИЗВОР: РТС На северу ће бити суво, у осталим крајевима местимично киша, а у планинским пределима снег. Крајем дана и током ноћи снег ће понегде падати и у нижим пределима. Ујутру температура од 2, током дана до 9 степени. У Београду повремено слаба киша и највише 7 степени. Претежно облачно, на северу суво, у осталим […]