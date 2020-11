Foto: Mima Zindović

Oblačno i suvo, sunčano samo u jednom delu zemlje

Jutro s maglom, ponegde i mrazem, jedino će na jugu zemlje pre podne biti sunca. Tokom dana oblačno i suvo, samo je u Vojvodini predveče moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od -4 do 1, dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno, ali bez kiše. Temperatura oko 7 stepeni.

Ujutro mestimično slab mraz, u nižim predelima magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde i duže zadržati. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, a samo će pre podne na jugu zemlje biti pretežno sunčano.

Slaba kiša očekuje se krajem dana i u toku noći ponegde u Vojvodini. Vetar slab, promenljivog smera, a krajem dana slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, najviša od 6 do 11.

Pretežno oblačno i uglavnom suvo biće i u utorak. Po kotlinama zadržavanje magle veći deo dana. U Vojvodini i Timočkoj Krajini tokom dana delimično razvedravanje.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 5 do 9 stepeni, u Timočkoj Krajini do 11.

Jutro u sredu hladno sa slabim mrazem i maglom. Ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavanje magle i niske oblačnosti veći deo dana, a na planinama i u krajevima bez magle biće pretežno sunčano.

Najniža temperatura od -3 do 1, a najviša od 5 do 11 stepeni, samo će u krajevima sa maglom biti hladnije.

U četvrtak u nižim predelima i po kotlinama maglovito i tmurno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano.

Najniža temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša od 5 do 10, samo će u krajevima sa maglom biti hladnije.

Izvor: RTS