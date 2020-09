OD 1. OKTOBRA OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE TURISTA PREKO CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA

Od 1. oktobra 2020. godine počinje primena pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema – eTurista. Na taj način ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko Centralnog informacionog sistema.

-Ugostitelji su dužni da preko ovog sistema, na propisan i istinit način unose podatke o korisniku usluge smeštaja – kaže načelnik Gradske uprave za ispenkcijski nadzor Igor Krivokapić.



Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj, propisana je obaveza ugostitelja da radi evidentiranja podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.



Ovo se odnosi na ugostitelje koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i drugi. Zatim u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma. U nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma, kao što su lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.



Za nepoštovanje ove obaveze, kazne propisane Zakonom o ugostiteljstvu nisu male. Za pravna lica one iznose od 200.000 do 800.000 dinara, a za odgovorno lice od 15.000 do 40.000. Novčana kazna za preduzetnika je od 60.000 do 200.000, a za fizičko lice od 150.000 do 350.000 dinara.

Sve informacije mogu se dobiti na sajtu Gradske uprave grada Čačka – turistička inspekcija ili u kancelariji br.115 Gradske uprave za inspekcijski nadzor, odnosno na telefon 064/825-5720.

Ča Glas