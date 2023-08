Music&More SummerFest u petak u Disovom amfitetru na Moravi

„Sa svetskih pozornica i Trebinja“ stiže Music&More SummerFest u petak, 4. avgusta, u 20.30 časova u Disovom amfitetru na Moravi. Reč je o internacionalnom festivalu klasične muzike iz Trebinja koji ove godine obeležava pet godina svog postojanja.

Ovog avgusta, u saradnji sa Trebinjem – gradom domaćinom Music & More SummerFest-a, Čačak će kao Prestonica kulture Srbije 2023. imati priliku da upozna i uživa u jednom od raznovrsnih programa ovog festivala – solističkim, kamernim i orkestarskim delima u izvođenju umetnika sa svetskih scena iz SAD-a, Japana, Kine, Koreje, Indije, Velike Britanije, Španije, Francuske, Nemačke, Srbije, regije Balkana i mnogih drugih zemalja.

Music & More SummerFest koncipiran je idejom pijanistkinje i umetnice iz SAD-a, Tatjane Ranković koji je zamišljen kao jedinstvena sinteza edukacije i kreacije i okuplja mnogobrojne umetnike-izvođače, pedagoge i studente sa svih kontinenata, koji svojim izvođenjima upotpunjuju bogatu muzičku paletu tokom Trebinjskog kulturnog leta.

Ovaj poseban izvođački duh Music & More SummerFest želi da predstavi čačanskoj publici koja će imati priliku da se upozna i uživa u izvođenju svetski priznatih umetnika klasične muzike. Izvođenjem šarolikog programskog reptoara gde su zastupljena poznata dela klasične muzike, premijerno i namenski napisana za Music&More SummerFest, kao i prezentacija umetnika u izvođenja klasično-džez-folk stila, pružiće čačanskoj publici nezaboravne trenutke. Između ostalih, biće izvedeno delo „Sunny Waltz za gudački orkestar“ ispirisano pesmom Jovana Dučića „Sunce“ i posvećeno gradu Trebinju 2018. godine na premijernom otvaranju festivala.

