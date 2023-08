ИГОР БОШЊАК – „БУДУЋНОСТ СЕ ПОНАВЉА ВИШЕ НЕГО ИСТОРИЈА“

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак

4 – 25. август 2023.



Кустоси изложбе: Младен Бањац, виши кустос Музеја савремене умјетности Републике Српске и Марија Радисавчевић, виша кустоскиња Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак



Уметничка галерија „Надежда Петровић“ у Чачку и Музеј савремене умјетности Републике Српске представиће чачанској публици мултимедијални уметнички пројекат требињског уметника Игора Бошњака „Будућност се понавља више него историја“ у петак, 4. августа у 19 часова. Реч је о гостујућем пројекту Музеја савремене умјетности Републике Српске реализованом у сарадњи са Културним центром у Требињу, који је и предлог ове институције за Национални павиљон на Венецијанском бијеналу због чега је прошле године био представљен у Музеју, а у овој години и у Културном центру Требиње.

Изложба „Будућност се понавља више него историја“ представља рад који је резултат вишегодишњег уметниковог истраживања започетог 2015. године под називом „Трансформерси”. Изложба презентује серију видео радова и инсталација инспирисаних споменичким наслеђем из доба Југославије (нарочито споменицима на Козари и Сутјесци), као и теоријом руског космизма, теоријом дронова и уметниковом интерпретацијом ових феномена. Овај еклектични приступ у раду одликује се комбинацијом препознатљивих визуелних мотива и савремених технологија који у коначници чине синтезу бесконачних могућности дигиталног и безвременог модернизма. Изложбом уметник жели да постави неколико питања о начинима како данас гледамо споменике НОБ-а, шта нам они представљају у новом политичком контексту, какав је однос између споменика и човека, као и однос између споменика и савремене технологије у уметности данас.

Изложба „Будућност се понавља више него историја“ Игора Бошњака је уметнички пројекат који се континуирано развија и надограђује, тако је за ову прилику рад „Sentience“ обагаћен штампаним 3D моделима који су реализовани у сарадњи са Научно-технолошким парком у Чачку.

Изложба „Будућност се понавља више него историја“ део је програма „Престоница културе Србије – Чачак 2023“ која у оквиру програма „град-гост“ – програмска целина „На раскршћу“ – представља град Требиње и то кроз три сегмента: изложбом Игора Бошњака у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“, изложбом Музеја Херцеговине „Јован Дучић: Свом милом Требињу – трагом једне визије“ у Народном музеју Чачак, као и међународним концертом класичне музике „Music & More SummerFest“ који ће бити одржан исте вечери 4. августа у Дисовом амфитеатру на Морави с почетком у 20.30 часова



О уметнику:

Игор Бошњак (рођен 1981. у Сарајеву) живи и ради у Требињу. Ствара првенствено у области видеа, инсталације и фотографије. Запослен је на Академији ликовних умјетности у Требињу, тренутно у звању доцента. Завршио је Академију ликовних умјетности у Требињу 2005. на Одсјеку за сликарство. Од 2007. до 2008. завршио је интердисциплинарне мастер студије на Одсеку теорија уметности и медија на Универзитету уметности у Београду.

Његови радови су излагани у: Whitechapel Gallery, Лондон; Kunsthalle, Беч; New Cinema & Contemporary Art, Rencontres Internationales, Gaîté Lyrique & Palais de Tokyo, Париз; Kunsthal Charlottenborg, Копенхаген; Atopia Film & Video Kunst Gallery, Осло; National Center for Contemporary Art & Moscow Museum of Modern Art, Москва; Hong Kong Art Hall; CAM Касорија, Contemporary Art Museum, Напуљ; Kunst Museum, Бон; Agnes B. Foundation, Galerie du Jour, Париз; Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад; Galleria d’ Arte Moderna Palazzo Forti, Верона; Музеј савремене умјетности Републике Српске, Бања Лука; Point Ephemere, Париз; Музеј модерне умјетности, Дубровник; Contemporary Music Centre, Даблин; MMC Kibla, Марибор; Espacio Center Canarias, Тенерифи; Fabbrica del Vapore, Милано; Center of Contemporary Art, Пловдив; Budapest Art Fair Mucsarnok, Будимпешта; Tapetenwerk Halle C, Лајпциг; Musseo di Palazzo Poggi, Болоња; Умјетничка галерија БиХ, Сарајево; Културни центар, Београд, итд.