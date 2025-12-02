НЕИСПРИЧАНЕ ПРИЧЕ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Предавање о историјским догађајима о којима нисте учили у школи, а требало је! Неки од њих су трагични. Неки су комични. Неки делују толико лудо да ће вам бити тешко да поверујете да су се заиста догодили! А сви су, на овај или онај начин обликовали свет у коме данас живимо. На предавању ће бити речи о мало познатим и заборављеним догађајима из прошлости народа са наших простора. Чућете каква је веза између Чачка и Единбурга. Откуд грчко село усред Бачке? Који српски политичар је убио свог колегу и зашто? Како је Застава 101 завршила на Килиманџару? Приче о заборављеним ратним догађајима, о невероватним епизодама из историје наших градова, али и о авантурама појединаца од којих свака делује као материјал за филм. Све ове приче су део нове књиге „Историјски забавник – неиспричане приче“, наше гошће, ауторке АЛЕКСАНДРЕ БОГДАНОВИЋ која ће на предавању представити и своју нову књигу. Ауторка је популарног блога „Историјски забавник“ који на мрежама прати преко 350.000 људи. Већ више од деценије се бави промоцијом историје, културе и традиције на друштвеним мрежама и добитница је многих награда и признања. Ово је њена трећа књига.
Фото: Приватна архива
Организација: Културно – образовни програм
ЧЕТВРТАК, 4. ДЕЦЕМБАР 2025.
Сала Научно технолошког парка у 19.30