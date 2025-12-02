зима, сунчано, Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

Темпертура до 11 степени, после подне наоблачење

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

У Србији данас понегде слабе падавине, у кошавском подручју ветровито. Највиша дневна температура од 6 до 11 степени

Ујутро се очекује местимично слаб мраз, а у Војводини, по котлинама и долинама река – магла која ће се задржати пре подне.

Републички хидрометеоролошки завод је упозорио на поледицу у јутарњим сатима.

ЗИМА Фото: Дарка Симеуновић
Фото: Дарка Симеуновић

Наоблачење ће пре подне захватити северне и западне, а после подне прошириће се и на остале пределе Србије.

Слаба киша се увече и током ноћи очекује местимично у западним, централним и јужним крајевима.

Дуваће слаб ветар, источни и југоисточни, крајем дана и током ноћи на југу Баната и доњем Подунављу у појачању.

Најнижа температура кретаће се од -3 до 3, а највиша дневна од 6 до 11 степени.

У Београду се ујутро очекује магла, а на ширем подручју града и слаб мраз.

Током дана биће претежно облачно, са температуром до 8 степени.

Опрез за срчане и ментално нестабилне пацијенте

Биометеоролошке прилике повољне су за већину хронично оболелих и осетљивих особа.

Известан опрез се саветује срчаним и ментално нестабилним пацијентима, као и астматичарима током преподнева. Пажња се препоручује у саобраћају.

Slične Vesti
Društvo

GLUMAČKA RADIONICA DOMA KULTURE NA RIJEČKOM KARNEVALU

I. М.

Na 37. Riječkom karnevalu, održanom od 21. do 23. februara, inače najvećem karnevalu na Balkanu, učestvovala je i Glumačka radionica Doma kulture Čačak sa predstavom „Mačor u čizmama“ u režiji Vladimira Jocovića. -Pored 116 karnevalskih grupa i 11.000 učesnika , Glumačka radionica je na najbolji mogući način predstavila kulturu našeg grada, ali i našu zemlju. […]
Aktuelno Društvo Srbija

ГОДИШЊИЦА ПЕТООКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Z. Ј.

Данас се навршавају 24 године од Петооктобарске револуције у Београду, којом је 5. октобра 2000. године окончана дугогодишња власт Слободана Милошевића, председника Савезне Републике Југославије. За новог председника именован је Војислав Коштуница, лидер ДОС-а. Неколико стотина хиљада грађана из читаве Србије због непризнавања резултата председничких протествовало је тог дана. Тада су од раног јутра пут […]
Društvo

Наоблачење са кишом, током ноћи нагли пад температуре

G. D.

ИЗВОР: РТС Наоблачење са кишом, током ноћи нагли пад температуре Данас наоблачење с кишом. Пре подне дуваће кошава, а после подне и увече северозападни ветар, понегде олујне јачине. Највиша температура до 15 степени. Увече и током ноћи нагло ће захладнети, па ће у брдско-планинским пределима киша прећи у снег. У Београду ветровито, с кишом и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.