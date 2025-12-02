Темпертура до 11 степени, после подне наоблачење

Извор: РТС
У Србији данас понегде слабе падавине, у кошавском подручју ветровито. Највиша дневна температура од 6 до 11 степени
Ујутро се очекује местимично слаб мраз, а у Војводини, по котлинама и долинама река – магла која ће се задржати пре подне.
Републички хидрометеоролошки завод је упозорио на поледицу у јутарњим сатима.
Наоблачење ће пре подне захватити северне и западне, а после подне прошириће се и на остале пределе Србије.
Слаба киша се увече и током ноћи очекује местимично у западним, централним и јужним крајевима.
Дуваће слаб ветар, источни и југоисточни, крајем дана и током ноћи на југу Баната и доњем Подунављу у појачању.
Најнижа температура кретаће се од -3 до 3, а највиша дневна од 6 до 11 степени.
У Београду се ујутро очекује магла, а на ширем подручју града и слаб мраз.
Током дана биће претежно облачно, са температуром до 8 степени.
Опрез за срчане и ментално нестабилне пацијенте
Биометеоролошке прилике повољне су за већину хронично оболелих и осетљивих особа.
Известан опрез се саветује срчаним и ментално нестабилним пацијентима, као и астматичарима током преподнева. Пажња се препоручује у саобраћају.