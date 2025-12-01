ДРАГАЧЕВСКИ САБОР У ГУЧИ ДОБИО ПРИЗНАЊЕ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

Crvena boja koja se juče popodne izlila iz kanalizacije, pronela Bjelicom kroz Lučane i ovom rekom dospela do ušća u Zapadnu Moravu nije ostavila ekološke posledice, rečeno je „Blicu“. U opštini Lučani kažu da crvenilo koje je „obojilo“ Bjelicu, a zatim i Zapadnu Moravu potiče iz jedne od firmi u industrijskoj zoni, i pozivajući se […]

