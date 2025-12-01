Dragačevo

ДРАГАЧЕВСКИ САБОР У ГУЧИ ДОБИО ПРИЗНАЊЕ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

На 56. међународном сајму туризма, одржаном у Новом Саду од 27. до 29. новембра, представило се више од 250 излагача из десет земаља. Поред тога што је наша земља представиле своје потенцијале туризма, представили су се и гости из: Северне Македоније, Црне Горе, Румуније, Мађарске, Босне и Херцеговине, Бугарске, Грчке, Словеније и Русије.

На свечаној додели лауреата у оквиру „Вечери Шампиона” овогодишњег Сајма туризма, Сабор трубача у Гучи понео је престижно признање „Велику златну медаљу”. Признање је уручено Александри Митровић, директорки Туристичке организације „Драгачево”.

– Свака награда, а посебно награда коју добијемо на неком сајму изузетно је битна. Лауреате предлаже посебна комисија коју образују сајмови, у овом случају комисија Сајма туризма у Новом Саду. Поносни смо што смо од многобројних лауреата баш ми понели тако значајну награду у сфери туризма. Овакве награде нам значе пуно, пре неколико година били смо лауреати за Туристички цвет и понели смо једно од прва три места за проглашење најбоље манифестације. У Србији имамо око 1.400 манифестација, када се нађете у ужем избору, на једном од прва три места, то је изузетно значајно и самим тим повећава се видљивост манифестације – рекла је Александра Митровић, директорка Туристичке организације „Драгачево”.

Већ више од шест деценија драгачевска варошица Гуча, сваке године угости најбоље трубачке оркестре и стотине хиљада туриста из свих крајева света. Гуча је током августа епицентар одличне забаве, добре музике, квалитетне хране и место где се стичу најлепше успомене. Добар провод загарантован је свим генерацијама, јер иако Гучом одјекују звуци трубе, увек се може чути и нека друга врста музике коју воле посетиоци. Ко једном дође на Сабор, засигурно се враћа и неке наредне године, а томе поред добре организације и маестралних музичара који су ову манифестацију промовисали широм света, доприносе и љубазни домаћини, али и специјалитети домаће кухиње карактеристични за овај крај. Све то заједно доприноси одличној промоцији Сабора трубача.

– Јако је тешко одржати континуитет и квалитет манифестације која траје толико дуго, која је најстарија у Србији, која чува дух и традицију. Тешко је уклопити традицију са новим трендовима духа, стваралаштва и продукције. Сматрам да смо успели да оправдамо поверење наших гостију, пре свега, поверење туристичке заједнице и људи који су имали слуха да нас предложе за овакву награду. Надам се да ће се више радити на маркетингу и популаризацији ове манифестације – рекла је Митровић.

Организатори Сабора трубача у Гучи увелико се припремају за наредну годину када ће се манифестација одржати од 07. до 09. aвгуста.

