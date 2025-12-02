Чачак добија нови градски парк „Моравски лисник“

Чачак добија парк површине 56,18 хектара на простору између реке Западне Мораве и одбрамбеног бедема, од Спортског центра „Младост“ (МЗ Палилула, МЗ Кошутњак) до водозахвата у Бељини (МЗ Бељина).
Јавно предузеће „Градац“ Чачак израдило је Урбанистички пројекат за нови градски парк „Моравски лисник“, који ће се налазити на десној обали Западне Мораве, између Спортског центра „Младост“ и извoришта водоснабдевања у Бељини. Јавна презентација пројекта одржава се од 25. новембра до 3. децембра 2025. године, у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка.
Парк је замишљен као савремена зелена оаза и нови рекреативни центар града, који повезује природу, спорт, културу и друштвени живот. Парк је спој мултифункционалног, инклузивног и еколошки одрживог јавног простора који обједињује рекреацију, одмор, едукацију и очување природног амбијента у непосредној близини градског језгра.
Концепт је заснован на органској форми стилизованог листа – симбола живота и обнове – са главном парковском авенијом, речним променадама, бројним пешачким и бициклистичким стазама и мрежом тематских целина.
Садржаји су пажљиво распоређени тако да задовоље потребе различитих корисника: деце, младих, породица, старијих суграђана, особа са посебним потребама, рекреативаца и љубитеља природе. Оваква структура подржава принципе инклузивности, еколошке одрживости и савременог пејзажног дизајна.
Новим концептом парка обухваћене су:
- зоне за одмор, рекреацију и игру деце,
- шумске и пејзажне делове, језеро и „водене“ амбијенте,
- просторе за културне садржаје, изложбе и едукацију,
- приступачне зоне за особе са посебним потребама,
- зоне за старије суграђане,
- видиковце, висеће стазе и уређене речне обале и други садржаји.
„Моравски лисник“ представља спој урбаног живота и природног окружења, са циљем подизања квалитета живота, унапређења туристичког потенцијала и подршке одрживом развоју града Чачка.
Позивамо све заинтересоване грађане да погледају пројекат и дају своје мишљење у оквиру јавне презентације која траје до 03. децембра.
ЈП „Градац”