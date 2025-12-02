Slične Vesti
ИЗЛОЖБА СЛИКА ВУКА ЂУРИЋА
ИЗЛОЖБА СЛИКА ВУКА ЂУРИЋА Представљање нових радова Вука Ђурића, младог чачанског уметника. Наши суграђани ће бити у прилици да виде осам слика и таписерије, рађених последње три године. Организација: Ликовни програм УТОРАК, 26. ДЕЦЕМБАР 2023. Ликовни салон у 19,00
IZLOŽBA POSVEĆENA MATIJI BEĆKOVIĆU U GRADSKOJ BIBLIOTECI
U Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u petak, 1. novemra, biće otvorena izložbe „Matija – 80 godina“, posvećena liku i delu akademika Matije Bećkovića i njegovoj poetskoj večeri. Učestvuju: akademik Matija Bećković, guslar Radovan Peković, autor izložbe Dragana Tipsarević, moderator Dušica Brković Izlažba će biti u Galerija i Velikoj sali Biblioteke.
Друга реприза представе Триптих о радницима Градског позоришта Чачак
У недељу 4. новембра у сали КУД-а Желе у 20 часова, биће одиграна друга реприза представе Триптих о радницима Градског позоришта Чачак. За све који су пропустили да погледају ову оригиналну представу у режији Југа Ђорђевића, у недељу 4. новембра биће одиграна друга реприза представе Триптих о радницима. Овај комад, којим је отворено Градско позориште […]