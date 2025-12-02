ПРОИЗОЂАЧИ МАЛИНЕ ИЗ СИРИНИЋKЕ ЖУПЕ ПОСЕТИЛИ ИНСТИТУТ ЗА ВОЋАРСТВО У ЧАЧKУ
ГЛАВНЕ ТЕМЕ СТРУЧНА ПОДРШКА И НАБАВКА САДНИЦА
Драган Сталетовић и Слађан Ивковић, представници произвођача малине из Сиринићке жупе, насеља смештеног на обронцима Шар-планине и на подручју горњег тока реке Лепенац, посетили су у четвртак, 20. новембра, Институт за воћарство у Чачку. Поред разговора о будућој сарадњи, гости са Косова и Метохије су у Институту набавили саднице, пре свега, малине, али и других воћних врста, а љубазни домаћини су им уручили лаптопове намењене ученицима Техничке школе, које су за братски народ са подручја општине Штрпце обезбедиле фирме „Виртуал код“ из Чачка и „Ибис инструмент“ из Београда, чији су власници Дејан Белић и Бранко Поповић.
Сарадња са произвођачима из Сиринићке жупе започета је још 2008. године реализацијом пројекта „Развој малинарства на подручју Сиринићке жупе“. Осим обезбеђивања садног материјала, програм је обухватао и стручну подршку чачанског Института за воћарство у области примене одговарајуће технологије у производњи „црвеног злата“ и захваљујући томе у котлини горњег тока реке Лепенац подигнути су засади малине на укупној површини од око 30 хектара, који су бележили рекордне приносе.
– Први пут смо дошли у чачански Институт за воћарство 2008. године и од тада траје наша сарадња са овом научно-истраживачком установом. Имали смо јако велику помоћ Института и захваљујући томе смо постизали одличне резултате у производњи малине. Имали смо здрав садни материјал и стручну подршку. Засад малине који сам подигао 2008. године још увек траје, али је дошло време да га зановим и због тога сам и дошао у Чачак. Код нас су парцеле под малином углавном мале, највише до 35 ари. Тренутно и ја имам толики малињак, али ћу бити принуђен да смањим производњу због недостатка радне снаге. Код нас је просечна величина малињака од 10 до 20 ари, ретко ко да има више, јер нам млади, због саме ситуације у покрајини, одлазе на школовање и након тога остају у Београду или неким другим подручјима Србије. Данас насеље Штрпце има око 3.000 житеља, а цела Сиринићка жупа око десетак хиљада – објашњава Драган Сталетовић из Штрпца.
И Слаћан Ивковић из Штрпца истиче да је недостатак радне снаге велики проблем са којим се суочавају житељи Сиринићке жупе, тако да су многи од њих били принуђени да редукују пољопривредну производњу. Како наводи, ранијих година, на њиховом подручју је много више била заступљена сточарска производња, али је и она стагнирала, а када је реч о малинарству, све је било добро док се за подизање нових засада малине користио искључиво садни материјал чачанског Института за воћарство.
– У последње време почеле су да нам стижу саднице малине из увоза, које нису биле довољно квалитетне, а ситуација је посебно постала критична због тога што су неке од њих биле заражене раком корена и неким другим болестима, што је проузроковало сушење малињака. Остали су добри само малињаци у којима није дошло до мешања садног материјала, тако да су и сада у доброј кондицији засади који су подигнути искључиво захваљујући сарадњи са чачанским Институтом. Наши малињаци већином имају наводњавање, јер се налазе у долини реке Лепенац. Користимо канале које су наши стари радили и то нам значајно олакшава посао – рекао је за наш лист Ивковић, посебно истичући да пољопривредници у његовом крају, који узгајају малину, желе да занове своје засаде и да је због тога потребно да се поново реализује организована набавка одређене количине садница малине из чачанског Института, јер када у Чачак долазе појединачно никада нису сигурни да ли ће им набављени садни материјал бити одузет на граници.
Од 2008. године, када је по први пут успостављена сарадња између пољопривредника из Штрпца и запослених у Институту, она није никада прекидана. Стручњаци чачанског Института за воћарство више пута годишње одлазе на терен у Штрпце, како би тамошњим произвођачима малине помогли да се изборе са проблемима са којима се суочавају, а међу њима су и све израженији утицај климатских промена и сушење малињака.
– Драган Сталетовић и Слађан Ивковић су пионири у производњи малине и развоју малинарства у Сиринићкој жупи, који су прве малињаке подигли 2008, када је и покренута наша сарадња. Они су скромни, али су заиста рекордери од 2008. и 2009. године. Од када су кренуле прве бербе у новоподигнутим засадима, то су били најбољи малињаци и најквалитетнија малина на свету, а то су потврдили и купци, као и лабораторијске анализе рађене у Немачкој и Француској, тако да је сасвим јасно да су то они радили јако добро. Међутим, последњих година, произвођачи малине у Сиринићкој жупи се суочавају са проблемом зараженог садног материјала, који је стигао махом из Енглеске. То је кренуло са увозом „полке“ и још три новије сорте малине, па им је, заједно са зараженим раком корена малине, стигла и фитофтора, као и неке друге болести, као последица мешања тог увозног, зараженог садног материјала са овим који им је стигао из нашег Института, што им је донело проблеме сушења изданака и читавих засада малине. Како нису били у прилици да бирају, њихови произвођачи малине су користили саднице које су стизале из увоза, што им је изазвало велике главобоље. У последње време, читаво подручје Сиринићке жупе суочава се са великим одливом становништва, што доводи и до проблема са радном снагом. Тамо још увек има добрих засада малине, посебно када говоримо о житељима Штрпца који су први подигли малињаке. Они их негују изузетно добро и због тога им треба помоћи да опстану у тој производњи – истакао је др Александар Лепосавић из Института за воћарство.
Др Лепосавић је подсетио да је Штрпце раније било једина општина у овом делу Европе, која је имала позитиван природни прираштај.
Институт за воћарство преговара са Канцеларијом за Косово и Метохију о могућности да се обезбеди већа количина садног материјала за житеље Сиринићке жупе, али с обзиром на то да сама процедура може прилично да потраје Драган Сталетовић и Слађан Ивковић из Штрпца су у сопственој режији допутовали у Чачак. Циљ ове посете био је разговор о будућим корацима у сарадњи сиринићких малинара са Институтом, као и набавка неких мањих количина садница малине и шљиве за сопствене потребе.
В. С.