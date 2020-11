Od danas obavezne zimske gume

Upotreba zimskih guma na sva četiri točka automobila obavezna je od 1. novembra do 1. aprila, ako na putu ima snega, leda ili poledice. Dubina šare na gazećem sloju na pneumaticima mora biti minimum 4 četiri milimetara.

Zamena guma košta u proseku od 500 do 1.000 dinara po točku, dok se cene zimskih pneumatika kreću od 3.500 do 20.000 dinara, u zavisnosti od tipa vozila i proizvođača, odnosno brenda.



U periodu od 1. novembra do 1. aprila, izvan naseljenih mesta, takođe je obavezno u prtljažniku imati lance ili druga sredstva za povećanje otpora pneumatika.



Kada na kolovozu ima snega, lanci se montiraju na pogonske točkove, i to na onim saobraćajnicama na kojima je njihova upotreba označena kao obavezna. Za kretanje u naseljenim mestima vozila ne moraju biti opremljena lancima.



Kazne za vožnju sa letnjim gumama na točkovima zimi – mogu biti paprene! Takva vožnja na putevima na kojima ima snega, poledice ili leda može vas koštati:

6.000 do 20.000 dinara za fizička lica

60.000 do 800.000 dinara za pravna lica

30.000 do 200.000 dinara za preduzetnike



U slučaju da vozilo koje na točkovima nema zimske gume izazove saobraćajnu nezgodu ili nesreću – ono se tretira kao tehnički neispravno. U tom slučaju, iznosi propisanih kazni još su veći.



U slučaju nezgode u kojoj nema povređenih ali je načinjena manja materijalna šteta, vozač proglašen krivim moraće da plati između 20.000 i 40.000 dinara, ili da odluži kaznu do 45 dana zatvora.



Međutim, ukoliko je neko u takvom udesu pretrpeo lakše telesne povrede, vozač koji je izazvao nesreću može biti kažnjen sa do 3 godine zatvora.



U slučaju težih povreda, kazna može da iznosi između jedne i 8 godina zatvora. Međutim, ukoliko dođe do smrtnog ishoda, propisana kazna zatvora može da iznosi između dve i 12 godina.

