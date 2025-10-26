ОД ПОЉА ЛАВАНДЕ ДО ЛИКЕРА СА ВАНИЛОМ

БОЈАН И АНА ЗАСАДИЛИ ЛАВАНДУ НА ПОРОДИЧНОМ ИМАЊУ У МИЛИЋЕВЦИМА
Запуштена сеоска имања није ретко видети у селима широм наше земље, ипак, брат и сестра Бојан Миленковић и Ана Томашевић, одлучили су да на породичном имању у селу Милићевци, неколико километара од Чачка, узгајају лаванду. Ова медитеранска биљка љубичасте боје и опојног мириса одвела их је и корак даље, па се данас, пет година након уласка у ову причу, баве производњом ликера.
– У периоду корона вируса 2020. године, када су се сви у време изолације активно посветили обилажењу наше земље, посебно су нам привукла пажњу поља лаванде на Фрушкој Гори. Тада смо брат и ја дошли на идеју да бисмо на нашем запуштеном имању у селу Милићевци могли да узгајамо ову медитеранску биљку. На почетку нам је овај подухват деловао као лак задатак, али, како је време одмицало, увидели смо да није тако. Прво смо морали да средимо имање и припремимо за садњу, затим, да посадимо више од 2.000 садница, а онда и да их гајимо и сачувамо у периодима велике суше. Желели смо да обновимо запуштено имање, али и да се опробамо и покренемо неки наш самосталан посао. У тренутку када смо одлучили да желимо да гајимо лаванду нисмо знали шта бисмо заправо од ње. После одређеног времена утрошеног на истраживање, дошли смо на идеју да желимо да се посветимо производњи финалних производа од ове медитеранске биљке, а не да је продајемо као сировину. Такође, желели смо да унесемо дашак иновације и да одемо корак даље од козметичке индустрије у којој се лаванда највише користи. Тако је настао и наш први производ – ликер од лаванде са нотом ваниле – Viola Verde – почиње причу Ана Томашевић.
Иако нам можда не делује да се лаванда може узгајати на нашим просторима, саговорница „Чачанског гласа”, тврди супротно. Она истиче да управо ова биљка може успешно да се гаји на простору Западне Србије. Биљка која очарава својим изгледом, нежно љубичастом бојом, опојним мирисом, захтева да се испоштују одређени процеси, како би узгајање било успешно. Иако Ана долази из невладиног сектора, а њен брат Бојан из света стартапа, захваљујући храбрости да уђу у читаву причу, својим радом и упорношћу, успели су да привуку пажњу купаца и да пласирају производ на тржиште.
– Лаванди одговара наше поднебље, поготову последњих година када нема превише падавина. Али, морам рећи и да јој не прија превелика суша током летњих месеци, ово нам је уједно био и један од највећих изазова са узгајањем лаванде од кад смо започели наш посао. Она јесте медитеранска биљка, али поред јаког сунца, ипак, воли и мало влаге. Морам признати да смо у почетку мислили да је лаванда биљка која није захтевна и да ће цео процес бити једноставан, али врло брзо смо схватили да грешимо. Лаванда као таква није превише захтевна, али просто постоје одређени процеси који се морају испоштовати. На пример, након сађења, саде се изузетно мале саднице, лаванда расте спорије од траве која је окружује, па да би се спречило да је трава ,,угуши”, у првим годинама док не порасте довољно, неопходно је често плевљење и уклањање траве око садница. С обзиром на то да су у почетку саднице јако мале и нежне, овај процес се ради рукама и изузетно је исцрпан, јер захтева да се ручно плеви око сваке саднице. Поред овог постоје још и многи други изазови са којима се свакодневно сусрећемо – рекла је Томашевић.
Производи који се добијају прерадом лаванде подједнако су примамљиви. Обично се људи одлуче да производе козметичке производе, ипак, брат и сестра одлучили су да пробају нешто потпуно ново. Ликер од ове ароматичне биљке пласиран је на тржише и одлично је прошао код купаца.
– Лаванду користимо као сировину да бисмо произвели наш ликер од лаванде – Viola Verde. Ликер настаје двоструком мацерацијом и филтрацијом лаванде и ваниле у лозовом дестилату – у највећем проценту прокупац. Када је реч о тајном састојку, то је дефинитивно упорност од самог почетка. Упорност да пронађемо шта да производимо, упорност да дођемо до финалне рецептуре ликера, упорност да дођемо до првих купаца, упорност да уђемо у преко 80 барова, кафића, ресторана и шопова у Србији, упорност да не одустанемо и идемо само напред – каже Ана и додаје да без подршке и помоћи породице сигурно да ништа од овога не би било могуће. Eden Origin је права породична прича. Свако од нас има своју важну улогу и даје посебност овом бренду.
Лаванда, поред очаравајућег мириса, има широк спектар благотворних дејстава, од побољшања менталног здравља, до помоћи код кожних проблема.
Виолета Јовичић