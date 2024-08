ОДРЖАН ЧЕТВРТИ ЦУГ ФЕСТ У ЧАЧКУ, ВИШЕ ОД ДЕВЕТ ХИЉАДА ПОСЕТИЛАЦА – ЗАНАТСКО ПИВО У ТРЕНДУ

Протеклог викенда, од 16. до 18. августа, у Парку младости поред Мораве точило се и са уживањем пило пиво. Не било какво, већ занатско произведено у некој од 16 крафт пивара које су се ове године представиле на ЦУГ Фесту, четвртом који се одржава у Чачку. Опет је оборен рекорд по броју посетилаца којих је, по процени организатора, било више од 9.000! Осим у „горко-слатком“ укусу пива, Чачани и њихови гости из разних крајева Србије могли су на овој јединственој манифестацији да уживају и у доброј забави, захваљујући пре свега музици одабраних DJ извођача, као и кулинарским специјалитетима, а пажњу многих привукли су и уметнички радови на арт пијаци.







Како наглашавају организатори, фестивал је надмашио сва очекивања, не само по интересовању произвођача крафт пива врхунског квалитета, већ и посетилаца, што га сврстава у један од најзначајнијих догађаја овог лета у Шумадији. Чачак је, кажу они, током ЦУГ-а постао епицентар културе занатског пива, где су се сусрели најпознатији домаћи и регионални пивари, представивши своје најбоље производе.

– И више смо него задовољни овогодишњом посетом, која је била изнад наших очекивања. По нашој процени, фестивал је посетило више од 9.000 људи, тако да смо премашили прошлогодишњу бројку (када је било око 6.000 посетилаца). Посебно смо поносни на то што је фестивал постао препознатљив и изван граница Чачка, привлачећи љубитеље крафт пива из Београда, Шумадије, Рашке и Војводине – рекао је Марко Цвијовић из пиваре „Чарлтон“, која је и ове године била домаћин ЦУГ Феста.

Бројке довољно говоре. Све више је оних који воле добро занатско пиво, а поред оног које прави „Чарлтон“, из Чачка своја пива су представили „Beer Biro и „Кег и Кригла“, београдске пиваре „Инат“, „Салто“, „Кабинет“, „Трон“, „Само Пиво“, „Гвинт“ и „Гуливер“. Из Војводине су се точила пива три пиваре – новосадске „Хог краф пиваре“, сомборског „Раванграда“ и темеринског „Магнуса“. На ЦУГ ФЕСТ-у свој штанд имало је и „Хомољско пиво“, из Црне Горе дошли су представници „Мамута“, а из Босне и Херцеговине „Олдбриџа“.







На питање шта је то посебно што чачански ЦУГ нуди, у односу на постојеће фестивале, Цвијовић каже да је то аутентичност и посвећеност промоцији занатског пиварства у Србији и региону.

– Оно што нас издваја је и близак однос са локалном заједницом и пажња коју посвећујемо сваком детаљу како би се посетиоци осећали као део једне велике фестивалске породице. Нудимо прилику за директан контакт са произвођачима пива, што није увек случај на већим фестивалима, као и јединствену комбинацију дружења и забаве кроз музички програм. Такође, пажљиво бирамо излагаче како бисмо осигурали врхунски квалитет пива која се нуде на фестивалу. Оно што нас додатно издваја јесте и што смо једини фестивал крафт пива у Србији на ком се не наплаћује улаз – рекао је Цвијовић.

Бранко Поповић, оснивач сомборске „Раванград пиваре“ је први пут ове године био на ЦУГ Фесту, о коме је чуо све најбоље, а у истинитост похвала уверио се „на терену“. Позив за учешће очекују и следеће године, јер је веома задовољан оним што је доживео у Чачку.

– Да би производња занатског пива била исплативија и још боље позиционирана на тржишту неопходно је и да се више испромовишу занатско пиво и пиваре како би људи видели да се мења култура у пијењу пива, да није пиво конзумација на количине, него и уживање, да сутрадан виде да то пиво нема последице, као после квалитетног вина или жестоког пића. У мањим срединама, у мањим градовима треба још занатских пивара. Тај тренд расте, сваке године се отварају нове и нове пиваре, али и даље производња занатских пивара заузима свега један одсто тржишта по протоку пива, тако да има простора. Требало би сви колегијално, различити брендови, да сарађујемо, јер је то здрава конкуренција и сви имамо исти циљ – промоцију занатског пива – поручио је Поповић.

Прве вечери на ЦУГ Фесту су наступили чачански DJ ZDVD i Mr. Slow Flow. У Субота, 17. августа, за пултом су били Невена Јеремић и Phillie P, а у недељу, 18. августа, DJ Iron и DJ Eye. У оквиру Уметничке пијаце посетиоци су могли пронаћи јединствене, магичне и инспиративне рукотворине – од арт принтова, цегера, сапуна, модних аксесоара, накита и мајица до грнчарије. Своја дела излагали су домаћи визуелни уметници Hellga, Zmaja, Chicks Ikac, Endo, Grbo и Jang. Од брендова рукотворина нашли су се „Вез једне маме”, „Невидљиво је видљиво”, „Радионице керамике Арт Ф4”, „Глинена Корњача”, „Leave your brain at home”, „Dadaume”,“Lala by Nataša”, “Verduro nakit” и “Dr Sapun“.







Следеће године ЦУГ Фест ће обележити мали јубилеј – већ пола деценије! Занатско пиво, иако се у Србији производи још од 18. века, тек са новим миленијумом је почело да се развија као део привреде. Шездесетак крафт пивара у Србији је солидан број, али судећи по светском тренду, као и интересовању на чачанском фестивалу, има још доста простора за „напред“.

Фото: Ирена Јевтовић