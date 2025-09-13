Društvo

Одржано 125 скупова широм Србије

Помоћник директора полиције Владан Радосављевић, изјавио је да је данас у организацији Центра за друштвену стабилност на територији Србије одржано 125 пријављених јавних окупљања под називом „Грађани против блокада“, на којима је било више од 144.000 грађана, а која су протекла без нарушавања јавног реда и мира и без повређених грађана и полицијских службеника.

– Полиција је пре одржавања јавних окупљања и одмах по сазнању о могућем окупљању грађана предузела низ превентивних мера и обавила разговор са организаторима и појединцима у циљу припреме да јавна окупљања прођу у најбољем реду и без нарушавања јавног реда и мира. На основу безбедносне процене и захтева руководилаца подручних полицијских управа овај задатак је планиран и ангажован је одређени број полицијских службеника – рекао је Радосављевић.

Према његовим речима, у организацији Центра за друштвену стабилност одржано је 125 пријављених јавних окупљања под називом „Грађани против блокада“ на исто толико локација на којима је присуствовало више од 144.000 грађана.

– На овим пријављеним јавним окупљањима није било нарушавања јавног реда и мира нити је било повређених грађана нити полицијских службеника. У Београду највеће окупљање је било на Вождовцу са више од 20.000 окупљених грађана -изјавио је помоћник директора полиције.

Радосављевић је истакао да су, истовремено, на територији Србије на 27 локација одржана и друга окупљања која нису пријављена, од којих је на седам локација био блокиран саобраћај, а на којима је укупно било присутно око 5.000 грађана.

– Благовременом поставком кордона полиције раздвојили смо учеснике ова два различита окупљања на неколико локација и тиме смо спречили да дође до међусобног конфликта и до нарушавања јавног реда и мира. Полиција и даље ради на одржавању стабилног јавног реда и мира и уверава грађане да објективно сагледава чињенично стање, као и да ће предузети све мере и радње из своје надлежности и да ће у сарадњи са надлежним прекршајним судовима и јавним тужилаштвима процесуирати евентуалне прекршиоце и извршиоце било ког кривичног дела – нагласио је Радосављевић.

Он је истакао да велики проблем полицији представљају непријављена јавна окупљања и још једном апеловао на грађане да благовремено пријаве јавна окупљања, да се уздрже од ремећења јавног реда и мира и било које врсте насилничког понашања.

Društvo

ЧАЧАНСКИ СТУДЕНТИ КРЕНУЛИ ПУТ КРАГУЈЕВЦА

Чачански студенти, јутрос око десет часова, испред Факултета техничких наука кренули су пешке пут Крагујевца, где ће се у суботу, на Сретење, придружити колегема из других градова из читаве Србије на протесту „Сретнимо се на Сретење“. Са студентима из Чачка, кренуле су и њихове колеге из Ужица, Краљева, Горњег Милановца и Новог Пазара. В. Ј.
Društvo

NAJBOLJI KADET VOJNE AKADEMIJE IZ ČAČKA

Kada je pre četiri godine upisao Vojnu akademiju u Beogradu, Stefan Milićević (23) iz Čačka, kako sam tvrdi, nije mogao ni da zamisli da će studije završiti kao prvi u svojoj generaciji. Međutim, nakon četiri godine mukotrpnog učenja, osim što je postao oficir, Stefan je sa prosečnom ocenom 9,88 dobio i zvanje mašinskog inženjera. Ovaj skromni […]

Društvo

Два веома топла дана, за викенд осетно свежије

ИЗВОР:РТС Метеоролози најављују два веома топла дана, у већини места преовлађиваће сунчано време, а облачни системи остају северније од наше земље. Највиша дневна температура до 36 степени. За викенд кишовито и за 10 до 15 степени свежије. У Београду сунце и облаци. Температура до 35 степени. У петак претежно сунчано и веома топло уз појачање јужног ветра у Банату, […]

