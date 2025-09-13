Одржано 125 скупова широм Србије

Помоћник директора полиције Владан Радосављевић, изјавио је да је данас у организацији Центра за друштвену стабилност на територији Србије одржано 125 пријављених јавних окупљања под називом „Грађани против блокада“, на којима је било више од 144.000 грађана, а која су протекла без нарушавања јавног реда и мира и без повређених грађана и полицијских службеника.
– Полиција је пре одржавања јавних окупљања и одмах по сазнању о могућем окупљању грађана предузела низ превентивних мера и обавила разговор са организаторима и појединцима у циљу припреме да јавна окупљања прођу у најбољем реду и без нарушавања јавног реда и мира. На основу безбедносне процене и захтева руководилаца подручних полицијских управа овај задатак је планиран и ангажован је одређени број полицијских службеника – рекао је Радосављевић.
Према његовим речима, у организацији Центра за друштвену стабилност одржано је 125 пријављених јавних окупљања под називом „Грађани против блокада“ на исто толико локација на којима је присуствовало више од 144.000 грађана.
– На овим пријављеним јавним окупљањима није било нарушавања јавног реда и мира нити је било повређених грађана нити полицијских службеника. У Београду највеће окупљање је било на Вождовцу са више од 20.000 окупљених грађана -изјавио је помоћник директора полиције.
Радосављевић је истакао да су, истовремено, на територији Србије на 27 локација одржана и друга окупљања која нису пријављена, од којих је на седам локација био блокиран саобраћај, а на којима је укупно било присутно око 5.000 грађана.
– Благовременом поставком кордона полиције раздвојили смо учеснике ова два различита окупљања на неколико локација и тиме смо спречили да дође до међусобног конфликта и до нарушавања јавног реда и мира. Полиција и даље ради на одржавању стабилног јавног реда и мира и уверава грађане да објективно сагледава чињенично стање, као и да ће предузети све мере и радње из своје надлежности и да ће у сарадњи са надлежним прекршајним судовима и јавним тужилаштвима процесуирати евентуалне прекршиоце и извршиоце било ког кривичног дела – нагласио је Радосављевић.
Он је истакао да велики проблем полицији представљају непријављена јавна окупљања и још једном апеловао на грађане да благовремено пријаве јавна окупљања, да се уздрже од ремећења јавног реда и мира и било које врсте насилничког понашања.
