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TRAŽIMO POSAO ZA VAS

I. М.

POSLODAVAC: „BLUE LINE“ DOO ADRESA: Pakovraće bb, Čačak Telefon: 064/88-29-834 E-mail: info@blue-line.co.rs Lice za kontakt: Ivana Jovanović Naziv posla: PROGRAMER NA MAŠINI LASER Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: IV stepen stručne spreme, mašinski smer Radno iskustvo: poželjno, nije neophodno Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme Naziv posla: PROGRAMER ZA ZAVARIVANjE NA ROBOTU Broj traženih izvršilaca: […]
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TRAŽIMO POSAO ZA VAS

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ: ПЕКАРА И ТР „КОВАЧЕВИЋ 1994“  АДРЕСА:  32000 Чачак, Вукашина Игњатовића 1 Телефон: 032/355-699 и 064/4717-528 Лице за контакт: Миленко Ковачевић Назив посла: ПЕКАР Број тражених извршилаца: 1(један) Образовање: небитно Радно искуство: небитно Врста запослења: неодређено време  Место рада:  Чачак Посебни услови:  ОДЛИЧНИ УСЛОВИ РАДА И ПЛАТА Трајање конкурса: 20.08.2019.г.  ПОСЛОДАВАЦ: ДОО „ОКОВ СТИЛ“   АДРЕСА:  […]
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Škola stranih jezika „Blackbird“

G. D.

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