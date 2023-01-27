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TRAŽIMO POSAO ZA VAS
POSLODAVAC: „BLUE LINE“ DOO ADRESA: Pakovraće bb, Čačak Telefon: 064/88-29-834 E-mail: info@blue-line.co.rs Lice za kontakt: Ivana Jovanović Naziv posla: PROGRAMER NA MAŠINI LASER Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: IV stepen stručne spreme, mašinski smer Radno iskustvo: poželjno, nije neophodno Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme Naziv posla: PROGRAMER ZA ZAVARIVANjE NA ROBOTU Broj traženih izvršilaca: […]
TRAŽIMO POSAO ZA VAS
ПОСЛОДАВАЦ: ПЕКАРА И ТР „КОВАЧЕВИЋ 1994“ АДРЕСА: 32000 Чачак, Вукашина Игњатовића 1 Телефон: 032/355-699 и 064/4717-528 Лице за контакт: Миленко Ковачевић Назив посла: ПЕКАР Број тражених извршилаца: 1(један) Образовање: небитно Радно искуство: небитно Врста запослења: неодређено време Место рада: Чачак Посебни услови: ОДЛИЧНИ УСЛОВИ РАДА И ПЛАТА Трајање конкурса: 20.08.2019.г. ПОСЛОДАВАЦ: ДОО „ОКОВ СТИЛ“ АДРЕСА: […]