Danas temperatura iznad proseka Jutro će biti sveže, ponegde kratkotrajna magla, a tokom dana sunčano i toplo do 32 stepena. Najniža temperatura biće od 11 do 18, najviša od 29 do 32 stepena. Foto: Aleksandra Todosijević

