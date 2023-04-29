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Огласи, Ча глас

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Послодавац: МЛЕКАРА ГАЈ ДОО

Адреса: Кулиновачко поље-потес 4 бб

E-mail: mlekaragaj@yahoo.com

Телефон: 0638499519, 0642902190

Контакт особа: Радосав Стевановић, Биљана Стевановић

Назив посла: РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

Број изврсиоца: 2 (мушка и женска особа)

Радно искуство: небитно

Врста радног односа: на неодређено

Место рада: Кулиновачко поље Атеница-Чачак

Послодавац:  „EKO DOM DROBNJAKOVIĆ“

Адреса: Чачански Партизански Одред 2ц/28, Чачак

Телефон: 066/071-996

Контакт лице: Алекса Дробњаковић

Назив радног места: ХИГИЈЕНИЧАРКА

Опис посла: чишћење зграда, пословних просторија, станова, кућа

Број извршилаца: 1

Место рада: Чачак

Квалификација: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство: небитно

Врста радног односа: на неодређено време

Рок важења огласа: 8. 5. 2023.

Послодавац:  СЗР „ELEKTRO DIZAJN“

Адреса: Змајева 12, Чачак

Контакт телефон: 064/840-30-78

Контакт особа: Денис Лазовић

Назив радног места: ПОМОЋНИ РАДНИК

Број извршилаца: 2

Место рада: Чачак

Квалификација: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство: небитно

Услови рада и остали услови: рад ван просторија послодавца

Врста радног односа: на неодређено време

Назив радног места: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

Број извршилаца: 2

Место рада: Чачак

Квалификација: минимум средња стручна спрема, електро струка

Радно искуство: небитно

Услови рада и остали услови: рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана

Врста радног односа: на неодређено време

Рок важења огласа: 4. 5. 2023. године

Послодавац:  „ATA INŽENJERING“

Адреса: Др Драгише Мишовића 169а, Чачак

Контакт телефон: 063/727-8861

Контакт особа: Милан Николић

Назив радног места: ЕЛЕКТРИЧАР

Број извршилаца: 1

Место рада: Чачак

Квалификација: минимум средња стручна спрема, електро струка

Радно искуство: минимум 6 месеци

Додатна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије

Услови рада и остали услови: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана

Врста радног односа: на неодређено време

Рок важења огласа: 4. 5. 2023. године

Послодавац: „Доминго“ ДОО

Адреса: Николе Тесле бб, Чачак

Лице за контакт: Мирослав Марковић 

Мејл адреса: domingocacak@gmail.com

Телефон: 032/5574-707

Назив радног места: МАГАЦИОНЕР

Број извршилаца: 1

Место рада:  Чачак

Квалификација: без обзира на образовање и степен стручне спреме

Радно искуство: небитно                          

Врста радног односа: одређено време

Назив радног места: ТРГОВАЦ У МАЛОПРОДАЈИ

Број извршилаца: 1

Место рада:  Чачак

Квалификација: без обзира на образовање и степен стручне спреме

Радно искуство: небитно                          

Врста радног односа: одређено време

Рок важења огласа: 4. 5. 2023.

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