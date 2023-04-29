Огласи, Ча глас

Послодавац: МЛЕКАРА ГАЈ ДОО
Адреса: Кулиновачко поље-потес 4 бб
E-mail: mlekaragaj@yahoo.com
Телефон: 0638499519, 0642902190
Контакт особа: Радосав Стевановић, Биљана Стевановић
Назив посла: РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ
Број изврсиоца: 2 (мушка и женска особа)
Радно искуство: небитно
Врста радног односа: на неодређено
Место рада: Кулиновачко поље Атеница-Чачак
Послодавац: „EKO DOM DROBNJAKOVIĆ“
Адреса: Чачански Партизански Одред 2ц/28, Чачак
Телефон: 066/071-996
Контакт лице: Алекса Дробњаковић
Назив радног места: ХИГИЈЕНИЧАРКА
Опис посла: чишћење зграда, пословних просторија, станова, кућа
Број извршилаца: 1
Место рада: Чачак
Квалификација: без обзира на занимање и степен стручне спреме
Радно искуство: небитно
Врста радног односа: на неодређено време
Рок важења огласа: 8. 5. 2023.
Послодавац: СЗР „ELEKTRO DIZAJN“
Адреса: Змајева 12, Чачак
Контакт телефон: 064/840-30-78
Контакт особа: Денис Лазовић
Назив радног места: ПОМОЋНИ РАДНИК
Број извршилаца: 2
Место рада: Чачак
Квалификација: без обзира на занимање и степен стручне спреме
Радно искуство: небитно
Услови рада и остали услови: рад ван просторија послодавца
Врста радног односа: на неодређено време
Назив радног места: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
Број извршилаца: 2
Место рада: Чачак
Квалификација: минимум средња стручна спрема, електро струка
Радно искуство: небитно
Услови рада и остали услови: рад ван просторија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана
Врста радног односа: на неодређено време
Рок важења огласа: 4. 5. 2023. године
Послодавац: „ATA INŽENJERING“
Адреса: Др Драгише Мишовића 169а, Чачак
Контакт телефон: 063/727-8861
Контакт особа: Милан Николић
Назив радног места: ЕЛЕКТРИЧАР
Број извршилаца: 1
Место рада: Чачак
Квалификација: минимум средња стручна спрема, електро струка
Радно искуство: минимум 6 месеци
Додатна знања и вештине: возачка дозвола „Б“ категорије
Услови рада и остали услови: теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана
Врста радног односа: на неодређено време
Рок важења огласа: 4. 5. 2023. године
Послодавац: „Доминго“ ДОО
Адреса: Николе Тесле бб, Чачак
Лице за контакт: Мирослав Марковић
Мејл адреса: domingocacak@gmail.com
Телефон: 032/5574-707
Назив радног места: МАГАЦИОНЕР
Број извршилаца: 1
Место рада: Чачак
Квалификација: без обзира на образовање и степен стручне спреме
Радно искуство: небитно
Врста радног односа: одређено време
Назив радног места: ТРГОВАЦ У МАЛОПРОДАЈИ
Број извршилаца: 1
Место рада: Чачак
Квалификација: без обзира на образовање и степен стручне спреме
Радно искуство: небитно
Врста радног односа: одређено време
Рок важења огласа: 4. 5. 2023.