БЕБЕ, ДВЕ
Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

бебе 5
Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

бебе 2
Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас

БЕБЕ, НОВЕ
ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

болница, табла
Удес у Ђорђа Томашевића: двојица повређених отпуштени из болнице, а двоје задржано

vladecaglas

Након урађене дијагностике и опсервације пацијената уз удеса у улици Ђорђа Томашевића, мушкарац који има шездесет и две године због тешке повреде вратне кичме примљен је у Јединицу интензивног лечења. Двадесетједногодишња девојка је због механизма повређивања и повреде грудног коша примљена на опсервацију у одељење Хирургије. Остали повређени, шездесетогодишњи и седамнаестогодишњи мушкарац, након урађене дијагностике […]

