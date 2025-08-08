Подизањем саборске заставе уз химну „Са Овчара и Каблара”, данас је свечано отворен 64. Сабор трубача у Гучи. Свечаном отварању највеће трубачке смотре на свету присуствовали су бројни гости из земље и иностранства, као и посленици јавне речи домаћих и страних медијских кућа.
Домаћин овогодишњег сабора је Бобан Марковић, вишеструко награђиван мајстор трубе који је успео да звуке Гуче и најпопуларнијег лименог инструмента представи на најпрестижнијим светским бинама.
– Велика ми је част што сам домаћин овогодишњег Сабора трубача. Ја сам у Гучи успео да добијем све што се могло добити, почасни сам грађанин Гуче, амбасадор у свету. Када сам почињао нисам ни слутио да ћу једнога дана бити домаћин. Свирао сам свуда по Европи и свету, али труба дефинитивно најбоље звучи у Гучи. Овде сам се увек враћао. У Гучи се свира без нота, свира се срцем и душом – рекао је Марковић.
Миливоје Доловић, председник Општине Лучани истакао је да су се организатори потрудили да направе добар програмски садржај са циљем неговања традиције и очувањa идентитета нашег народа.
Посетиоци Сабора трубача и овога пута могу да уживају у бројним изложбама, промоцијама књига и другим садржајима који красе ову манифестацију, али на првом месту у чаробним звуцима трубе.
Сутра ће се одржати такмичење младих трубачких оркестара на летњој позорници Културног центра, а након тога и наступи иностраних трубачких оркестара. У недељу ће бити одржано финално такмичење сениорских оркестара на стадиону, након чега ће бити проглашени победници 63. Драгачевског сабора трубача.
Последњег саборског дана посетиоце очекује концерт са Великим ревијалним оркестром под управом Владе Пановића са гостима певачима – Аном Бекутом и Драганом Којићем Кебом.
