Dragačevo

ОТВОРЕН 64. САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ

Z. Ј. Komentara (0)

Подизањем саборске заставе уз химну „Са Овчара и Каблара”, данас је свечано отворен 64. Сабор трубача у Гучи. Свечаном отварању највеће трубачке смотре на свету присуствовали су бројни гости из земље и иностранства, као и посленици јавне речи домаћих и страних медијских кућа.

Домаћин овогодишњег сабора је Бобан Марковић, вишеструко награђиван мајстор трубе који је успео да звуке Гуче и најпопуларнијег лименог инструмента представи на најпрестижнијим светским бинама.

– Велика ми је част што сам домаћин овогодишњег Сабора трубача. Ја сам у Гучи успео да добијем све што се могло добити, почасни сам грађанин Гуче, амбасадор у свету. Када сам почињао нисам ни слутио да ћу једнога дана бити домаћин. Свирао сам свуда по Европи и свету, али труба дефинитивно најбоље звучи у Гучи. Овде сам се увек враћао. У Гучи се свира без нота, свира се срцем и душом – рекао је Марковић.

Миливоје Доловић, председник Општине Лучани истакао је да су се организатори потрудили да направе добар програмски садржај са циљем неговања традиције и очувањa идентитета нашег народа.

Посетиоци Сабора трубача и овога пута могу да уживају у бројним изложбама, промоцијама књига и другим садржајима који красе ову манифестацију, али на првом месту у чаробним звуцима трубе.

Сутра ће се одржати такмичење младих трубачких оркестара на летњој позорници Културног центра, а након тога и наступи иностраних трубачких оркестара. У недељу ће бити одржано финално такмичење сениорских оркестара на стадиону, након чега ће бити проглашени победници 63. Драгачевског сабора трубача.

Последњег саборског дана посетиоце очекује концерт са Великим ревијалним оркестром под управом Владе Пановића са гостима певачима – Аном Бекутом и Драганом Којићем Кебом.

В. С. и В. Ј.

Slične Vesti
Dragačevo Region

УДРУЖЕЊЕ САМОУКИХ СЛИKАРА И ВАЈАРА ДРАГАЧЕВА ОБЕЛЕЖАВА ПОЛА ВЕКА ПОСТОЈАЊА

G. D.

УДРУЖЕЊЕ САМОУКИХ СЛИKАРА И ВАЈАРА ДРАГАЧЕВА ОБЕЛЕЖАВА ПОЛА ВЕКА ПОСТОЈАЊА ВИШЕСТРУКО АКТИВНИЈИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА     За чланове Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева ова година је била препуна разноврсних активности, јер су желели да буде много богатија, јер у њој славе пола века постојања. Осим представљања уметника и организовања изложби, чланови Удружења су се побринули […]
Dragačevo

СВЕТСКИ ДАН КРОМПИРА, 30. МАЈ, БИЋЕ ОБЕЛЕЖЕН ПО ДРУГИ ПУТ У ГУЧИ

G. D.

СВЕТСКИ ДАН КРОМПИРА, 30. МАЈ, БИЋЕ ОБЕЛЕЖЕН ПО ДРУГИ ПУТ У ГУЧИ НАЈАВЉЕНО ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЗА КРОМПИР СРБИЈЕ Светски дан кромпира у Србији, по други пут, биће обележен 30. маја у Гучи. Стручни скуп посвећен кромпиру биће уприличен у 11 сати у сали Културног центра, где ће бити одржана и Оснивачка скупштина Удружења за кромпир […]
Dragačevo Region

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПОВРАТАК У ДРАГАЧЕВО“

G. D.

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ПОВРАТАК У ДРАГАЧЕВО“ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ОПСТАНАК СЕЛА Пројекат „Повратак у Драгачево“ траје два месеца и убрзано се реализује ових дана на подручју општине Лучани кроз организовање радионица и саветовалишта које се баве одрживим развојем сеоских средина. Пројекат спроводи Удружење Регионалана иницијатива РИД, а подржало га је […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.