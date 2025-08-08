G.Milanovac

УКИНУТА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Z. Ј. Komentara (0)

На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације на другој ванредној седници, одржаној јуче, Дејан Ковачевић, председник Општине донео је Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Горњи Милановац.

Ванредна ситуација проглашена је 27. јула, због последица олујног невремена и града које је захватило део Општине, односно месне заједнице: Таково, Озрем, Доњи Бранетићи, Бершићи, Брезна и Врнчани.

Према закључку са друге ванредне седнице Општинског штаба за ванредне ситуације Електродистрибуција” Чачак, погон Горњи Милановац надлежна на подручју општине Горњи Милановац успоставила је нормално снадбевање електричном енергијом на територији угроженог подручја. „Телеком” РЈ Горњи Милановац је успоставио нарушен систем телекомуникационих веза на угроженом подручју. ЈП за изградњу општине Горњи Милановац, отклонило је последице невремена на путној инфраструктури на угроженом подручју.

Како је наведено Комисије за процену штете формиране од стране општинске управе завршиле су евидентирање и процену штете на оштећеним објектима. Укупна висина штета на оштећеним објектима је 7.471.030.00. динара.

Кабинет председника Општине Горњи Милановац

