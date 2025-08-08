ДОМАЋИНУ САБОРА ДОДЕЉЕНО ПРЕСТИЖНО ПРИЗНАЊЕ „ЗЛАТНА КРУНА”

Након свечаног отварања овогодишњег Сабора трубача одржана је конференција за медије на којој је Миливоје Доловић, председник Саборског одбора овогодишњем домаћину Бобану Марковићу уручио „Златну круну”. По први пут Општина Лучани ово специјално признање додељује домаћину Сабора.
Домаћин Сабора добио је и Плакету коју му је уручио Зоран Д. Пантелић, директор Културног центра у Гучи.
У Музеју трубе отворена је ликовна изложба самоуких сликара, а након тога и Улица старих заната и Сајам књига.
В. С. и В. Ј.