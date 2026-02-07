Министарка Јелена Жарић Ковачевић у дводневној посети Лучанимa

Министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Ковачевић борави у дводневној посети Моравичком округу, где је, најпре, са руководством општине Лучани разговарала о унапређењу мера подршке породицама, деци и родитељима, као и о даљем развоју демографске политике на локалном нивоу.
Током састанка истакнуто је да су породице у мањим општинама важан ослонац демографског и укупног друштвеног развоја Србије, те да Лучани представљају пример средине у којој се, уз подршку државе, стварају услови за останак и квалитетан живот породица.
Овом приликом, Жарић Ковачевић најавила је да ће и ове године, као и ранијих година, бити расписан Јавни позив за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединицама локалне самоуправе у 2026. години и позвала руководство општине Лучани да спреме пројекте којим би конкурисали.
Како је навела, за ове намене опредељено је укупно 400 милиона динара, за финансирање и суфинансирање пројеката који доприносе подстицању рађања, јачању породица и побољшању услова за одрастање деце.
Она је подсетила и да је сарадња Министарства и општине Лучани већ дала конкретне резултате кроз заједничке пројекте, међу којима су бесплатан боравак у вртићу за треће дете и предстојећа изградња дечјег игралишта у Котражи.
Према информацијама руководства општине, већ је набављен потребан материјал за почетак радова, који се очекује са наступањем оптималних временских услова.
Министарство за бригу о породици и демографију