ДОДЕЉЕНИ ПЛАСТЕНИЦИ ЗА 34 ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ ЛУЧАНА

ОДЛИЧНА САРАДЊА ФОНДАЦИЈЕ „АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ” И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У четвртак, 30. октобра, 34 пољопривредника са територије општине Лучани потписали су уговоре о донацији пластеника са Фондацијом „Ана и Владе Дивац” и Општином Лучани. Буџет за овај пројекат био је 5,6 милиона динара, од којих је Општина Лучани обезбедила четири милиона, а остатак је у локални фонд уложила Фондација „Ана и Владе Дивац” уз подршку обновљене Цркве Исуса Христа. Одабрани пољопривредни произвођачи су у обавези да учествују са 20 одсто укупне вредности донираног пластеника. Предност су имале вишечлане породице које живе и раде на селу.
– Од укупно 60 милиона динара, колико је локална самоуправа ове године издвојила за пољопривредне подстицаје, за овај програм издвојено је четири милиона динара. Овај пројекат је један добар пут, може постати добра праксе. Пољопривредници ће добити квалитетне пластенике, димензија 6×21м, то нису мали пластеници. То не може бити основни извор прихода нашим пољопривредним произвођачима, али може бити додатна зарада за једно просечно домаћинство – рекао је Милош Јовичић, заменик председника Општине Лучани и додао да су до сада пољопривредници имали прилику да кроз субвенције добију системе за наводњавање, противградне мреже, механизацију.
Прелазак производње са отвореног поља на пластеничку произовдњу у експанзији је управо због климатских промена, нестабилних и непредвидивих климатских услова, чему се мали пољопривредни произвођачи тешко прилагођавају. Пластеничка производња им доноси сигурнију производњу и приносе без обзира на временске услове који су последњих година непредвидиви, такође, пружа многобројне предности, као што су продужена сезона и већа исплативост.
– Увек је задовољство када помажемо људима на селу и наша Фондација придаје велики значај томе. Успех из прошлогодишњег циклуса доделе пластеника у овој општини је резултирао много већим интересовањем пољопривредних произвођача ове године, и драго ми је да смо у сарадњи са Општином Лучани успели да изађемо у сусрет и омогућимо скоро двоструко већи буџет ове године – саопштено је из Фондације „Ана и Владе Дивац”.
Откупљивачи желе производ који је доброг квалитета, здравствено исправан и у већим количинама. Исто тако често се тражи и стабилност у испоруци, коју је много лакше испоштовати у затвореном систему попут пластеника. Прошле године кроз овај пројекат пластенике је добило 16 пољопривредника, што је дупло мање него ове године, што само говори о већој заинтересованости пољоприврених произвођача да се окрену пластеничкој, односно стабилнијој производњи.
Овогодишњим конкурсом је планирана подршка за пољопривреднике који имају регистрована газдинства на територији Драгачева, а који желе да отпочну или прошире свој посао везан за пластеничку производњу, са циљем економског јачања породица на селу.
Фондација Ана и Владе Дивац годинама помаже пољопривреднике широм Србије, кроз средства за набавку стоке, машина, алата и пластеника, како би унапредили производњу и живот. Само током 2025. године Фондација је донирала пластенике пољопривредницима у Ужицу, Богатићу, Новој Вароши, Лучанима и Пријепољу, очекивања су да до краја текуће године буде додељено око сто.
У 2025. години држава је у аграрном сектору обезбедила рекордан буџет, око 109,6 милијарди динара за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. С обзиром на то да се око половине становништва Драгачева бави пољопривредом. Општина Лучани активно прати ове државне програме и сопственим буџетом додатно подржава пољопривреднике, чиме значајно доприноси развоју локалне пољопривреде и сеоског и других видова туризма. Рекордна средства која локална самоуправа издваја сваке године значајна су мера подршке пољопривредницима. Мера за коју највише конкуришу пољопривредници је набавка машина, уређаја за наводњавање, машина за транспорт.
Виолета Јовичић