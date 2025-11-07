НОВА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРАКА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА

Простор у Улици цара Душана који је до скоро био намењен искључиво за паркирање аутомобила, сада има поптуно другу намену. Oбележeнa je двосмернa бициклистичкa тракa и постављањa ne адекватнa саобраћајнa сигнализацијa, како би бициклисти могли несметано и безбедно доћи од центра града до базена и Градске плаже.
– Последњом фазом обележавања бициклистичке траке направили смо везу између центра града и Спортског центра „Младост“ у дужини од око километар и по. Ту површину осим за вожњу бициклиста грађани могу користити и за други видове превоза као што су: електро скутер, тротинет. Ово представља велики допринос у развоју бициклистичке инфраструктуре у нашем граду, омогућава, пре свега, безбедније коришћење бицикала кроз централне градске зоне – рекао је Марко Гавриловић, директор Техничког сектора у ЈП „Градац“.
Како је Гавриловић најавио, у наредном периоду биће размотрено и проширење бициклистичке мреже у граду.
В. Ј.
