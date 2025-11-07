Grad Saobraćaj

НОВА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРАКА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА

Z. Ј. Komentara (0)

Простор у Улици цара Душана који је до скоро био намењен искључиво за паркирање аутомобила, сада има поптуно другу намену. Oбележeнa je двосмернa бициклистичкa тракa и постављањa ne адекватнa саобраћајнa сигнализацијa, како би бициклисти могли несметано и безбедно доћи од центра града до базена и Градске плаже.

Марко Гавриловић, директор Техничког сектора у ЈП „Градац“

– Последњом фазом обележавања бициклистичке траке направили смо везу између центра града и Спортског центра „Младост“ у дужини од око километар и по. Ту површину осим за вожњу бициклиста грађани могу користити и за други видове превоза као што су: електро скутер, тротинет. Ово представља велики допринос у развоју бициклистичке инфраструктуре у нашем граду, омогућава, пре свега, безбедније коришћење бицикала кроз централне градске зоне – рекао је Марко Гавриловић, директор Техничког сектора у ЈП „Градац“.

Како је Гавриловић најавио, у наредном периоду биће размотрено и проширење бициклистичке мреже у граду.

В. Ј.

В. Ј.

Slične Vesti
Grad

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ПОТПУНА САНАЦИЈА ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“

vesna

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ДРУГЕ Б ФАЗЕ БИВШЕ ДЕПОНИЈЕ Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић и градоначелник Чачка Милун Тодоровић потписали су у среду, 3. марта, Уговор о суфинансирању завршних активности на депонији  „Прелићи“, односно санацији друге Б фазе. Према најавама, завршетак санације некадашње несанитарне депоније очекује се до краја ове године. Цео пројекат, […]
Grad

SUTRA ZASEDA GRADSKO VEĆE

V. S.

Gradski većnici ce na sutrašnjoj sednici razmatrati izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Rzav“ iz Arilja za prošlu godinu, srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Duboko“ Užice, kao i predloge odluka o davanju saglasnosti na dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja javnih komunalnih preduzeća „Čačak“, „Vodovod“, „Moravac“, „Komunalac“, „Gradsko zelenilo“ i […]
Grad

Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts

G. D.

Stručna podrška i do 15.000 CHF za lokalni razvoj i globalni rast inovativnih ideja Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd), raspisao je uz podršku Vlade Švajcarske i u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš (NTP Niš ) i Naučno-tehnološkim parkom Čačak (NTP Čačak), novi poziv za Raising Starts, prvi […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.