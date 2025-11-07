ГРАДСКO ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПЛАНОВЕ РАДА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗА РАДНУ 2025/2026. ГОДИНУ

На данашњој седници Градског већа, 31. по реду, усвојени су, између осталог, и извештаји о остваривању годишњих планова рада предшколских установа „Моје детињство“ и „Радост“, као и извештај о раду Регионалног центра за таленте за радну 2024/2025. годину. Већници су, такође, дали своју сагласност и на годишње планове рада наведених предшколских установа, чији је оснивач Град, за 2025/2026. годину, као и на план рада Регионалног центра. Градско веће је разматрало и усвојило и извештај о реализацији програма суфинансирања летовања деце предшколског и школског узраста у Дечјем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у текућој години. За те намене из буџета је опредељено укупно 21,5 милиона динара, док су остатак до 50 милиона динара финансирале предшколске установе и родитељи деце.
– Усвојили смо извештаје предшколских установа и њихове планове рада за рад у 2025. и 2026. години. Подсетићу да у ПУ „Моје детињство“ тренутно има 1.640 малишана, а у ПУ „Радост“ 1.570 малишана. Што се тиче листе чекања, тренутно не располажем подацима, добичу их до краја следеће недеље. Када је реч о извештају о реализацији програма летовања у Улцињу, ове године је у летовалишту „Овачар“ боравило 2.690 деце и то је рекордан број. До тог броја смо дошли не само повећањем капацитета, већ и смањењем боравка на седам ноћења, односно осам дана, јер смо увидели да се интересовање повећава, поготову деце школског узраста и због тога смо прибегли овом начину да добијемо више места за летовање. Од 2.690 деце, 218 малишана је летовало бесплатно по више основа. У првих пет смена су летовала деца из предшколских установа и приватних вртића. Наредних осам смена попунила су деца из основних школа – објаснио је заменик градоначелника Чачка Владан Милић.
Већници су донели и решење о измени месечног износа накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи, чији је оснивач друго правно или физичко лице, из буџета Града за радну 2025/2026. годину. Приватне предшколске установе, како је навео заменик градоначелника, похађа 1.465 деце, а подаци показују да око 80 одсто укупног броја деце конкурише за вртиће, због чега се формирају листе чекања.
– Укупно 1.465 деце је смештено у приватне предшколске установе. Није повећан буџет, нити број деце, већ је само дошло до прерасподеле са „Мимиленда“ који је имао 670 дозвољених субвенција, а попуњен капацитет са 620 места, тако да ће бити пребачене субвенције за 50 малишана новој приватној предшколској установи „Викторија“ у Атеници. То ће помоћи да деца из тог предграђа не долазе у град у вртиће, већ могу да иду у вртић који им се налази ту у комшилуку. Наша политика је седам, осам година уназад да стимулишемо отварање приватних вртића како би листа чекања деце била мања – казао је Милић.
На седници је разматран и извештај о раду Регионалног центра за таленте, који је у претходној школској години имао 376 полазника, од којих се 126 талентованих ученика пласирало на регионална такмичења, док је њих 66 на неком од републичких такмичења освојило једно од прва три места. Тридесеторо полазника Регионалног центра је добило специјалне награде.
– Захваљујем професору Свету Марковићу на изузетном раду, и њему и менторима, односно, његовим колегама. Наш центар за таленте је један од најбољих у Србији и заиста служи за пример и Град Чачак ће га и даље финансијски помагати. Планирамо да направимо заједнички састанак са представницима локалних самоуправа са подручја Моравичког округа како бисмо сви заједно помогли да се све више деце и из осталих општина укључи у рад Центра за таленте – нагласио је заменик градоначелника.
На седници Градског већа је донето и решење о давању сагласности на програм чишћења снега и леда са површина јавне намене, као и решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији црпне станице „Кошутњак“. Већници су донели одлуку о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2025. години. Донета је и одлука о расписивању јавног позива за достављање предлога посебних програма у области спорта у 2025. години.
В. С.