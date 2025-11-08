Društvo

ДАНАС ПРЕТЕЖНО ОБЛАЧНО, ДО 14 СТЕПЕНИ

У Србији ће бити претежно облачно, местимично са кишом и ветром слабим и умереним, у доњем Подунављу и у планинским пределима повремено и јаким источним и југоисточни, увече у слабљењу и скретању на западни и југозападни.

Најнижа температура кретаће се од три до девет степени, а највиша од девет до 14, док се увече очекује постепени престанак падавина.

Могући пад радне способности, нерасположење и главобоља

Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се и даље саветује особама са срчаним и респираторним тегобама.

Пад радне способности, нерасположење и главобоља су могуће метеоропатске реакције. У саобраћају се препоручује повећана пажња.

Променљиво облачно, могућа краткотрајна и слаба киша

ИЗВОР: РТС На северу и западу земље променљиво облачно, пре подне са сунчаним интервалима. У осталим пределима умерено до потпуно облачно, местимично са краткотрајном слабом кишом. Најнижа температура од -1 до 6, а највиша од 10 до 14 степени. Увече разведравање. У Србији се данас очекује умерено до потпуно облачно време са могућом краткотрајном и […]
NA BANDERU POSTAVILI GNEZDO ZA RODE

Meštani, ljubitelji ptica iz Ljubić keja i mališani iz vrtića „Mimilend“ na jednoj banderi napravili su gnezdo za rode. Rode koje svijaju gnezda u naseljima i pored ljudi, nisu retka i neobična pojava. Međutim, dolasku jednog para, svake godine, koji pokušavaju da se nastane na Ljubić keju, posebno se obraduju žitelji ovog dela grada, ali […]

ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошло ТРИ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

