ДАНАС ПРЕТЕЖНО ОБЛАЧНО, ДО 14 СТЕПЕНИ

У Србији ће бити претежно облачно, местимично са кишом и ветром слабим и умереним, у доњем Подунављу и у планинским пределима повремено и јаким источним и југоисточни, увече у слабљењу и скретању на западни и југозападни.
Најнижа температура кретаће се од три до девет степени, а највиша од девет до 14, док се увече очекује постепени престанак падавина.
Могући пад радне способности, нерасположење и главобоља
Услед очекиваних биометеоролошких прилика опрез се и даље саветује особама са срчаним и респираторним тегобама.
Пад радне способности, нерасположење и главобоља су могуће метеоропатске реакције. У саобраћају се препоручује повећана пажња.
РТС