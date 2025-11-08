ДАНАС ЈЕ МИТРОВДАН

Српска православна црква данас слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан.
За овај празник се везују и многа веровања. Овај датум се у предању означава и као доба када почиње зима. Некада су се хајдуци окo Митровдана растајали да би код јатака презимили зиму и поново се састали око Ђурђевдана. Тако је и настала крилатица: Митровданак – хајдучки растанак и Ђурђевданак – хајдучки састанак.
У појединим крајевима се верује и да до Митровдана морају да буду завршени сви велики радови на пољу.
Светог Димитрија славе Срби и Руси, а сматра се покровитељем и заштитником Сибира.