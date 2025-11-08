Društvo

ДАНАС ЈЕ МИТРОВДАН

Z. Ј. Komentara (0)

Српска православна црква данас слави дан Светог великомученика Димитрија, који је у народу познатији као Митровдан.

За овај празник се везују и многа веровања. Овај датум се у предању означава и као доба када почиње зима. Некада су се хајдуци окo Митровдана растајали да би код јатака презимили зиму и поново се састали око Ђурђевдана. Тако је и настала крилатица: Митровданак – хајдучки растанак и Ђурђевданак – хајдучки састанак.

Mанастир Покрова Пресвете Богородице, фото: В. Јовичић

У појединим крајевима се верује и да до Митровдана морају да буду завршени сви велики радови на пољу.

Светог Димитрија славе Срби и Руси, а сматра се покровитељем и заштитником Сибира.

