„BELDOCS EHO” PREDSTAVLJA ČETIRI FILMA U KULTURNOM CENTRU

Turneja Međunarodnog festivala dokumentarnog filma „Beldocs” pod nazivom „BELDOCS EHO” izgrađuje i edukuje publiku širom Srbije još od 2011. godine kvalitetnim i atraktivnim programom. Deo zvanične selekcije 18. izdanja Beldocsa (21-27. maj 2025.) prikazuje se u više od dvadeset mesta u Srbiji.

Ovog novembra i u КC Čačak, četiri sjajna dokumentarca nagrađena na prestižnim svetskim filmskim festivalima!

Ulaz slobodan.

HAКOVANJE MRŽNJE

Režija: Simon Кlose (Hacking Hate, Švedska, 2024, 86′).

Jedino što je važno su klikovi. Ako je potrebno da se iznose neistine ili podstiče govor mržnje, njima nije problem. Nikakav problem im nije ni ugrožavanje nečije bezbednosti ili života. Maj Vingren, istraživačka novinarka, posvećenim, ali i pomalo riskantnim angažovanjem povezuje se sa skandinavskim neonacističkim influenserima kako bi stekla detaljniji uvid u načine njihovog organizovanja i rada na društvenim mrežama, ispitujući i dalekosežni uticaj na globalnu zajednicu. Ako ona još uvek postoji?

