ФОРМИРАН САВЕТ ЗА МЛАДЕ ГРАДА ЧАЧКА

У Чачку је формирано још једно радно тело Скупштине града – Савет за младе, који броји шест чланова, три одорника и три из реда грађана. Улога Савета за младе јесте да даје предлоге Скупштини града Чачка на усвајање из области које се тичу младих људи у нашем граду. Савет за младе подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом мера и активности у области политике младих. Сходно Националној стратегији за младе, области су активно учешће младих у друштву, информисаност младих, подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих у различитим областима, квалитетно провођење слободног времена младих, систем формалног и неформалног образовања, запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих, безбедност, очување и унапређење здравља, као и оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине.

– Желимо да млади буду активни учесници у друштву и да својим идејама допринесу развоју нашег града. Они имају доста потенцијала и енергије, али им је потребна још већа подршка да остваре своје идеје. Наш циљ је да њихове идеје и иницијатиове не буду незапажене, већ представљене Скупштини као највишем законодавном телу у нашем граду- поручују из Савета.

„Unija Čačak 2000“ proslavila svoju slavu

„Unija Čačak 2000“ već 21 godinu za redom obeležava slavu Udruženja, Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, Cveti. Kako zbog poznate situacije nije dozvoljeno okupljanje većeg broja ljudi, Upravni odbor udruženja je organizovao simbolično okupljanje. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku obavljeno je sečenje slavskog kolača i osvećenje žita, uz molitvu sveštenika za sve članove […]
U Kovid ambulanti u Bolnici pacijenti se prozivaju prema brojevima

U Prijemno-trijažnoj kovid ambulanti Opšte bolnice u Čačku, lekari su morali da pozovu u pomoć policiju i pripadnike Civilne zaštite, kako bi se rasteretile nenormalne gužve u hodniku, objasnio je nedavno dr Dejan Dabić. – Instaliran je šator da bi sugrađani mogli da sednu, da se zagreju i budu zaštićeni od atmosferskih prilika. Međutim, svi […]
НА САТ ВРЕМЕНА БЛОКИРАНА ОБА МОСТА У ЧАЧКУ

Данас у периоду од 15 до 16 часова, студенти и матуранти блокирали су оба моста у Чачку. У том временску периоду саобраћај је био блокиран преко мостова који спајају Љубић са центром града. Као и током претходних дана, студенте су подржали просветни радници, грађани. Они су петнаестоминутном ћутњом одали пошту настрадалима у паду надстрешнице Железничке […]

