ФОРМИРАН САВЕТ ЗА МЛАДЕ ГРАДА ЧАЧКА

У Чачку је формирано још једно радно тело Скупштине града – Савет за младе, који броји шест чланова, три одорника и три из реда грађана. Улога Савета за младе јесте да даје предлоге Скупштини града Чачка на усвајање из области које се тичу младих људи у нашем граду. Савет за младе подноси иницијативе и доноси закључке са предлогом мера и активности у области политике младих. Сходно Националној стратегији за младе, области су активно учешће младих у друштву, информисаност младих, подстицање и вредновање изузетних постигнућа младих у различитим областима, квалитетно провођење слободног времена младих, систем формалног и неформалног образовања, запошљавање, самозапошљавање и предузетништво младих, безбедност, очување и унапређење здравља, као и оснаживање младих за иницијативе и активности које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и здраве животне средине.
– Желимо да млади буду активни учесници у друштву и да својим идејама допринесу развоју нашег града. Они имају доста потенцијала и енергије, али им је потребна још већа подршка да остваре своје идеје. Наш циљ је да њихове идеје и иницијатиове не буду незапажене, већ представљене Скупштини као највишем законодавном телу у нашем граду- поручују из Савета.