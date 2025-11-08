ФОРМИРАН САВЕТ ЗА МЛАДЕ ГРАДА ЧАЧКА

„Unija Čačak 2000“ već 21 godinu za redom obeležava slavu Udruženja, Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, Cveti. Kako zbog poznate situacije nije dozvoljeno okupljanje većeg broja ljudi, Upravni odbor udruženja je organizovao simbolično okupljanje. U crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku obavljeno je sečenje slavskog kolača i osvećenje žita, uz molitvu sveštenika za sve članove […]

