ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ У ДЕЛИМА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ“

Изложено је 19 радова уметника из различитих крајева Србије. Сви су они имали слободу да одаберу технику и фотографије некадашњег поглавара Српске православне цркве према којима ће стварати. Изложба „Патријарх Павле у делима ликовних уметника Србије“ је део велике духовне манифестације „Дани Патријарха Павла“. И она је повод сабрања и подсећања на његов јеванђељски живот. Како је напоменуо професор др Драго Милошевић, Патријарх Павле је стално говорио да од нас зависи да ли ћемо својим делима у овоземљском животу заслужити Царство небеско. Смерност, смирење и све остало што одликује Христоликог човека, могуће је изразити и у уметничком стваралаштву.
– На нама је да, угледајући се на њега, учврстимо уверење да је и данас могуће живети по Јеванђељу и испунити све услове да и ми остваримо оно што нам је омогућио Отац свих људи и свега видљивог и невидљивог – вечни живот. Патријарх Павле нас је стално подсећао да остварење тог циља зависи искључиво од нас. Богоугодно поступање јесте вера, труд и истрајност који нас воде Христу и у Царство Оца, који нам дарује вечни живот – живот после овог на земљи, ако га заслужимо. Хвала Богу што нам даје снаге да, на трновитом путу, превазилазимо све препреке и пролазимо између Сциле и Харибде ка циљу, онако како је записано у Књизи над књигама. Ова изложба је наш мали прилог сећању и благодарности – покушај да кроз уметност и слику оживимо дух Патријарха Павла, његову скромност, доброту и веру у човека. У њој се сусрећу љубав према Богу и према лепоти, као сведочанство да је и данас могуће стварати дела која уздижу душу и приближавају нас светлости којом је он ходио – каже професор Милошевић, који ј е отворио изложбу „Патријарх Павле у делима ликовних уметника Србије“.
Изложба је отворена, 1. новембра, у Ликовном салону Културног центра Чачак, поводом десете годишњице духовне манифестације „Дани Патријарха Павла“. Изложене радове одабрали су Зоран Јуреш, академски графичар, Јулка Маринковић, виши кустос Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и Весна Петровић, уредник Ликовног програма Културног центра. Посетиоци ће моћи да је виде до 18. новембра.
Осим отварања изложбе, 1. новембра, требало је да буде одржана и Свечана академија у част Патријарха Павла, али је одложена је због дана жалости. О другом термину њеног одржавања јавност ће благовремено бити обавештена.
Десета манифестација „Дани Патријарха Павла“, са огранцима у Кућанцима, Никшићу и Призрену (њен потпуни назив), започета је изложбом крстова са дрворезбарске колоније на Крстовдан, 27. септембра, у Манастиру Благовештење. Ове године би требало да изађе и Часопис „Павле, патријарх српски“. Чланови Удружења „Павле, живот по Јеванђељу“, који су главни организатори свих дешавања у саставу велеке духовне манифестације, намеравају и групну посету Кућанцима, родном месту 14. поглавара Српске православне цркве. Због недостатка финансијских средстава, неизвесни су и објављивање часописа, иако су сви текстови припремљени.