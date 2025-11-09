Društvo

ОБЛАЧНО И КИШОВИТО

Z. Ј. Komentara (0)

После магловитог јутра у појединим деловима Србије током дана бити умерено и потпуно облачно време, на југу и југозападу местимично са слабом кишом.

Фото: В. Јовичић

Дуваће слаб до умерен јужни ветар, на северу слаб северни. Најнижа температура биће од три до девет степени, а највиша дневна од 11 до 16. Током вечери и ноћи киша се очекује и у осталим пределима Србије, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време.

Поспаност, болови у костима, раздражљивост

Биометеоролошка ситуација може имати неповољан утицај на већину хронично оболелих. Посебан опрез се саветује особама са варирајућим крвним притиском и респираторним обољењима.

Поспаност, болови у костима и раздражљивост су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се адекватно одевање у складу са очекиваним термичким условима. Неопходна је повећана пажња у саобраћају.

РТС

Slične Vesti

БЕБЕЕ
Društvo Zdravstvo

ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА

G. D.

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ПЕТ БЕБА, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ДВА ДЕЧАКА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас
Društvo

МИНИ ДРОН ЗА ИНТЕРЕСАНТНИЈИ ЧАС

N. R.

ОБУКА ЗА ПРОФЕСОРЕ ИНФОРМАТИКЕ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ РОТАРИ КЛУБА ЧАЧАК Заједно са Научно технолошким парком и Центром за учење, едукацију и развој креативности “Мина”, Ротари клуб Чачак је, прошле седмице, организовао обуку професора информатике за коришћење мини дрона на школским часовима. После донације 23 дрона школама на територији Моравичког округа, увидело се да професорима информатике недостају […]
Aktuelno Društvo

KMF Borac sa Prijepoljcima srcem i loptom za pomoć Stefanu Laziću

I. М.

Čačanski futsaleri u MOZZART dresovima igraju za humanost U 12. kolu Treće futsal lige, KMF Borac, odeven u MOZZART opremu, u dobro nam znanoj akciji “Novi dresovi za nove šampione”, sastaće se u petak od 20.30 časova sa ekipom KMF Župski Rubin iz Prijepolja. Sportski aspekt utakmice ovoga puta je nebitan, jer su Čačani i […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.