ОБЛАЧНО И КИШОВИТО

После магловитог јутра у појединим деловима Србије током дана бити умерено и потпуно облачно време, на југу и југозападу местимично са слабом кишом.
Дуваће слаб до умерен јужни ветар, на северу слаб северни. Најнижа температура биће од три до девет степени, а највиша дневна од 11 до 16. Током вечери и ноћи киша се очекује и у осталим пределима Србије, осим на северу Војводине где ће се задржати суво време.
Поспаност, болови у костима, раздражљивост
Биометеоролошка ситуација може имати неповољан утицај на већину хронично оболелих. Посебан опрез се саветује особама са варирајућим крвним притиском и респираторним обољењима.
Поспаност, болови у костима и раздражљивост су могуће метеоропатске реакције. Препоручује се адекватно одевање у складу са очекиваним термичким условима. Неопходна је повећана пажња у саобраћају.
РТС