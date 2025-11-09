Društvo

УГОСТИТЕЉИ НЕ ОЗНАЧАВАЈУ ХРАНУ СА БИЉНИМ УЉЕМ

Z. Ј. Komentara (0)

Ветеринарска инспекција обавила је надзор у 103 угоститељска објекта широм Србије, међу којима су доминирале пицерије и објекти брзе хране. Инспектори су проверавали примену нових правила за декларисање производа који садрже палмино уље.

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спровела је од 1. августа до 8. октобра, појачану контролу примене Уредбе о додатним захтевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст или друга биљна уља и масти.

Циљ контроле је био да се обезбеди јасно и тачно означавање намирница, како би потрошачи имали пуну информацију приликом избора производа, наводи се у саопштењу Министарства.

Издато је 53 решења за отклањање недостатака, поднета су 34 предлога за привредни преступ и 19 предлога за покретање прекршајних поступака, док је на лицу места донето 43 усмена решења.

Најчешћи пропусти односили су се на изостављање обавезне ознаке на производима и менијима, неусклађеност изгледа ознака са прописаним стандардама и непоштовање правила о физичком раздвајању производа у витринама.

еКапија

