СЛЕДЕЋА СЕДМИЦА КЉУЧНА ЗА ПРОНАЛАЖЕЊЕ РЕШЕЊА ЗА НИС

Председник Србије Александар Вучић, синоћ је у гостовању на Радио телевизији Србије истакао да је следећа недеља од изузетног значаја за НИС и навео да наша рафинерија може да издржи до 20. новембра или неки дан после, ми морамо до тада да нађемо решење за НИС.
– Очекујем да у понедељак или уторак заједно са Русима и још неким, кога ће руска страна пронаћи, пошаљемо писму ОФАК-у за изузеће од америчких санкција – најавио је председник Србије. Ми имамо и Лукоил, за који санкције почињу 21. новембра. Следећа недеља је од изузетног значаја за НИС и мислим да наша рафинерија може да издржи до 20. или неки дан после и ми морамо да до тада нађемо решење – упозорио је Вучић.
Вучићje истакао је да руска страна напорно ради и преговара.
– Очекујем, то је вест – да у понедељак или уторак, заједнички са Русима и са још некима, које ће руска страна да пронађе, да пошаљемо писмо ОФАК-у, америчкој влади, и да очекујемо од њих одговор да ли прихватају у периоду од месец, два или три, да нас изузму санкција, јер се види да смо кренули да решавамо питање менаџмента, да ли ће бити потребно касније да се решава и питање власништва, то остаје да се види у потпуности – рекао је Вучић.
Председник каже да цена нафте скаче у свету због котација у Медитерану, и то није питање наших одлука, и поручио да грађани не морају да брину.
Вучић је рекао да је то што су САД одобриле изузеће Мађарске од санкција на увоз нафте и гаса из Русије, додатна сигурност за Србију, као и да то значи да ћемо ми морати да трансферишемо гас преко Србије до Мађарске и да Американци неће дозволити застој.
– Честитам Орбану што је добио трајно изузеће, и то је добра вест за нас, јер нам неће Бугари заустављати гас – рекао је.
Истакао је и да је истовремено то доказ да је одлука да се изгради нафтовод са Мађарском била добра идеја и да је тих 108 километара за нас важно да би се нафта довукла до Новог Сада, а одатле до рафинерије у Панчеву.
– Било нам је важно да кренемо у изградњу нафтовода са Мађарском. То ћемо у наредних годину и по да завршимо. Тиме смо и себи омогућили да лакше и другачије да купујемо нафту. Нисмо имали ништа од инфраструктуре и да нисмо изградили гасовог пре четири године не бисмо га имали и интерконектор са Бугарском – рекао је Вучић.
Председник каже да није сигуран да ће Американци то нама да прихвате, јер није велика тајна да Трамп није велики навијач Европске уније, он помаже свом пријатељу Орбану.
– Ми нисмо чланица ЕУ и нисмо толико важни, ми смо мали и морамо да будемо рационални, и то за нас неће бити једноставно, али свакако ће нам олакшати набавку нафтних деривата – рекао је Вучић.