У ПЕТАК ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „ТАСА“

Промоција књиге посвећене стваралаштву Војислава Танасијевића Тасе (1953-2020), магистра сликарства из Београда биће одржана у петак, 7. новембра, у Клубу Културног центра у 18.30.
Аутор књиге је Весна Тодоровић, историчарка уметности. На промоцији говоре: Зоран Хамовић, издaвач, Наталија Церовић, историчарка уметности, Божидар Плазинић, визуелни уметник и Стоја Рађеновић, магистар сликарства.
Модератор: Весна Петровић, уредница ликовног програма.
Монографију су издали ИП КЛИО, Београд и Културни центар Чачак.
