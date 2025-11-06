У ПЕТАК ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „ТАСА“

UŽIVANJE UZ SHAKE & SPEAR Jedan zaista lep program srpske muzike u sredu, 6. decembra, u velikoj sali Doma kulture, koja je, mogli bismo reći, ovom prilikom bila solidno popunjena, ako uzmemo u obzir da koncerti ove vrste i nisu baš najbolje posećeni i pored slobodnog ulaza. Ovom prilikom, akademski muzičari Ivan Simeunović, violina i […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

