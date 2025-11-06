Kultura

У ПЕТАК ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „ТАСА“

Z. Ј. Komentara (0)


Промоција књиге посвећене стваралаштву Војислава Танасијевића Тасе (1953-2020), магистра сликарства из Београда биће одржана у петак, 7. новембра, у Клубу Културног центра у 18.30.

Аутор књиге је Весна Тодоровић, историчарка уметности. На промоцији говоре: Зоран Хамовић, издaвач, Наталија Церовић, историчарка уметности, Божидар Плазинић, визуелни уметник и Стоја Рађеновић, магистар сликарства.

Модератор: Весна Петровић, уредница ликовног програма.

Монографију су издали ИП КЛИО, Београд и Културни центар Чачак.

Организација: Ликовни програм

