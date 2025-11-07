ДАНАС ОБЛАЧНО И КИШОВИТО

У Србији ће током дана бити умерено до потпуно облачно и мало хладније време, на северозападу и западу земље углавном суво, а у осталим крајевима местимично са кишом. Најнижа температура кретаће се од 2 до 8, а највиша дневна биће од 10 до 14 степени.
На високим планинама ујутро је могућ и краткотрајан снег, а више падавина се очекује у првом делу дана на југу, југоистоку и истоку земље.
Ветар ће бити слаб и умерен, у доњем Подунављу повремено и јак источни и југоисточни.
Неповољна биометеоролошка ситуација
Биометеоролошке прилике утицаће релативно неповољно на хронично оболеле, а најизраженије тегобе могу осетити срчани болесници и астматичари.
Метеоропате могу осетити нервозу, главобољу и болове у костима. Препоручује се адекватно одевање.
Учесницима у саобраћају се саветује повећан опрез.
РТС