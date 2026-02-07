„БОРАЦ МОЦАРТ“ ДОЧЕКУЈЕ „КЛУЖ“

Након три везане победе остварене уз одличну игру, „Борац Моцарт“ ће вечерас, 7. фебруара, дуелом против румунског „Клужа“ завршити први део првенства у АдмиралБет АБА 1 лиги.
– У госте нам долази јака екипа састављена од квалитетних странаца, јер у тиму нема Румуна, која успешно наступа у регионалној лиги и Еврокупу. Гаји офанзивни стил игре и по броју постигнутих кошева најбоља је у Лиги. Основна карактеристика јој је брзина и лако прелазе из одбране у напад. Осим тога, одликује их велики број асистенција. Зато се за овај сусрет припремамо озбиљно. Имамо одређених проблема, јер је познато шта се догодило са Чарапићем и Радовићем на утакмици против „ФМП“ – а, а и још неки играчи су се жалили на ситније повреде. Зато смо претходни период искористили да „освежимо“ играче. Добра околност је што Чарапић тренира нормално, док је Радовић вежбао са нешто смањеним интезитетом, јер је поприлично угруван после тешког пада. Важно је да ће обојица играти. Настојаћемо да пружимо максимум и остваримо позитиван резултат – изјавио је тренер „Борац Моцарта“ Саша Оцокољић, додавши да екипа није оптерећена могућношћу да, уз одређене околности, оствари пласман међу прва четири тима у овој групи и такмичење настави међу најбољих осам састава регионалног такмичења.
Истиче да је најважније да се понови приступ утакмици као у претходна три сусрета када је исказана максимална посвећеност и уложена огромна енергија. Американац Џош је показао добру игру у свом првом наступу за чачанског абаједанлигаша.
Оцокољић истиче да се доста брзо уклопио у екипу и да је реч о момку који поседује добре људске квалитете коме предстоји велики рад.
Утакмица ће бити одиграна у дворани СЦ „Младост“ поред Мораве и почиње у 18 сати. Ово је лепа прилика за навијаче „Борац Моцарта“ да својим присуством и навијањем помогну клубу како би остварио јако битну победу.
В. Д.