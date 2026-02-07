Претежно облачно време

Danas je Svetski dan zdravlja, a iako se nije očekivalo, i ove godine se obeležava tokom pandemije koronavirusa. Kovid 19 je u celom svetu ostavio i direktne i indirektne posledice na zdravlje ljudi. Moto ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja je „Vakcinacija za sve“. Predsednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Beograda dr Radmila Obrenović rekla […]

