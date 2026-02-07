зима Фото: Милан Чакајац
Претежно облачно време

Извор: РТС, РХМЗ

Током дана претежно облачно време, сунчани интервали се очекују од средине дана на југу земље. Дуваће ветар слабог интензитета, а највиша дневна температура биће 12 степени.

зима Фото: Милан Чакајац
Фото: Милан Чакајац

У већем делу земље претежно облачно време, местимично са слабом кишом, на високим планинама уз провејавање слабог снега, а само ће од средине дана на југу земље бити суво и топлије са дужим сунчаним интервалима.

Дуваће слаб ветар, на истоку и умерен, северозападни и западни.

Најнижа температура кретаће се од 1 до 6, а највиша дневна од 9 до 12 степени.

На крајњем југу земље највиша дневна температура биће и до 14 степени.

У Београду претежно облачно, повремено са слабом кишом уз слаб северозападни ветар.

Најнижа температура око 6, а највиша дневна до 10 степени.

Могућа главобоља

Биометеоролошке прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих особа.

Опрез се и даље саветује астматичарима,као и срчаним и психичким болесницим.

Могућа главобоља. Опрез учесницима у саобраћају

Прогноза за наредне дане

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, у недељу се очекује претежно облачно време, ујутру и пре подне тек понегде са слабом кишом, а на високим планинама са слабим снегом.

После подне ће бити суво уз делимично разведравање, а почетком следеће седмице у кошавском подручју очекује се успостављање и јачање југоисточног ветра, који ће поново достизати и олујне ударе.

До краја периода се очекују честа пролазна наоблачења са кишом на планинама, а у Тимочкој Крајини још само у уторак, повремено ће падати снег.

