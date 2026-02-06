струја, лустер
Електродистрибуција: Планирани радови за СУБОТУ, НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК

   Планирани радови за СУБОТУ, НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у суботу 07. 02. 2026. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Прељини, који се напајају са ТС Бироелектроник.

               Планирани  радови за НЕДЕЉУ 08. 02. 2026. год. 

  • 10:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Атеници, као и у Улици Рајка Шутића, од бр. 15-26, Улици 661, Учици др Дргише Мишовић (229-237 и 166-180), Улици Светозара Бабовића (7-15), центар Бабић, Приградско насеље Кулиновци (од 9 до 2), тржни центар Атеница.

               Планирани  радови за ПОНЕДЕЉАК 09. 02. 2026. год. 

  • 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Мојсињу, Д. Горевници и Остри, засеок Костићи.

