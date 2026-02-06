У ПЛАНУ УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

ЧАЧАК, ГРАД ПРИРОДНИХ ЛЕПОТА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ЗНАМЕНИТОСТИ
Град Чачак последњих година високо је позициониран на туристичкој мапи Србије, захваљујући богатој туристичкој понуди коју нуди туристима, односно, културно-историјским знаменитостима, Овчарско-кабларској клисури, бањском туризму. Наш град најчешће посећују туристи из већих градова заинтересовани за одмор и уживање у природи и верском туризаму.
– У складу са републичким просеком, укупан број гостију евидентиран на територији града Чачка је 47.209, док остварен број ноћења износи 170.535. Највећи број ноћења остварен је у летњим месецима, али је интересовање туриста присутно током целе године. Атомска бања Горња Трепча је препознатљива у области здравственог туризма и значајно доприноси туристичком промету Чачка. Када је реч о домаћим туристима, највише има оних који долазе из већих градова Србије и они су заинтересовани за културно-историјске садржаје, бањски, верски и рурални туризам, али и за догађаје. Када је реч о страним гостима, најчешће долазе из земаља региона, али и из Немачке и Русије, они који Чачак препознају као дестинацију нетакнуте природе, гастрономских специјалитета и аутентичних доживљаја. Организоване групне посете и једнодневни излети најчешће се реализују у Овчарско-кабларској клисури, где посетиоци могу уживати у пловидби катамаранима, посети манастирима и Природњачком центру у Овчар бањи – рекао је Војин Јаковљевић, директор ТО Чачак.
Овчарско-кабларска клисура никога ко је посети не оставља равнодушним, што због великог броја манастира, што због природних лепота, због чега се често налази на мапи туриста из читаве Србије. Управо то, разлог је инсистирања на развоју руралног туризма у селима и на чачанској, али и на драгачевског страни. Уколико се одлучите да посетите овај крај, преко друштвених мрежа и Букинга можете пронаћи смештајне јединице по различитим ценама, то могу бити брвнаре у етно стилу, али и модерне викендице са свим оним што је потребно савременом туристи.
– Овчарско-кабларска клисура једна је од најатрактивнијих дестинација у овом делу Србије, позната по природним лепотама, културно-историјском и духовном наслеђу. Природно окружење, лековита термоминарална вода, активан одмор, рекреација и духовни мир чине је идеалном дестинацијом за квалитетан одмор и предах од свакодневног ужурбаног живота. Чачак и Овчарско-кабларска клисура представљају савршен спој природе, културе и историје, а добра саобраћајна повезаност и релативно кратка удаљеност од већих градова су кључне предности дестинације, јер је омогућен лак и брз приступ. Овчар Бања током викенда, нарочито у пролеће и лето, бележи велики број посетилаца, што потврђује њен потенцијал и значај у укупној туристичкој понуди Чачка и представља одличан избор за викенд посету, јер је лако доступна без потребе за дугим планирањем одмора. Рурални туризам је један од видова туризма који је постао све популарнији током и након пандемије COVID 19, када су путовања постала ограничена. Туристичка организација Чачка је у претходних неколико година интензивно развијала и унапређивала овај вид туризма на територији нашег града, па је данас понуда сеоских туристичких домаћинстава квалитетнија и разноврснија и доприноси већем интересовању домаћих и иностраних туриста, посебно за викенд путовања. Сеоска туристичка домаћинства су постала све популарнија, због природних лепота, очуване традиције и домаћих специјалитета, а рурални туризам је постао прави избор за многе туристе који траже мир, природу и аутентичне доживљаје – навео је Јаковљевић.
Летњи период резервисан је за бројне манифестације музичког, културног, забавног карактера у којима уживају становници града на Морави, али и бројни посетиоци из земље и иностранства. Сваке године влада велика заинтересованост, а до сада највише пажње привлачио је „Етно-фест”.
– Манифестације и догађаји представљају значајан сегмент туристичке понуде Чачка, њихова посећеност из године у годину расте, а посетиоци имају прилику да упознају традицију и културу нашег краја, као и бројне знаменитости у граду и околини. Поједине традиционалне манифестације су постале препознатљив бренд нашег града, оне обогаћују туристичку понуду, утичу на туристички промет, на промоцију дестинације и доприносе локалној економији кроз потрошњу туриста на смештај, ресторане, сувенире и друге услуге. Међународни фестивал фолклора „Етнофест“ који се бави очувањем и промоцијом традиције и фолклора је један од најпосећенијих догађаја у Чачку, који бележи све већи број посетилаца. Поред традиционалних догађаја који се одржавају у Чачку и околини, током 2026. године, пажња ће бити посвећена новим програмским садржајима. Чачански Beer fest је један од догађаја који ће се први пут одржати у Чачку и где се очекује велики број посетилаца из земље и региона, као и реномираних произвођача пива. Поред већ познатог фестивала вина, на прелепом простору Градске плаже на Морави, одржаће се и овај догађај који ће употпунити велики концерти и културно-забавни програми. Кроз организацију манифестација и догађаја, Чачак постаје атрактивнија туристичка дестинација, која доприноси очувању културе и традиције, али и повезивању и сарадњи локалних привредних субјеката. Традиционална привредна и гастрономска манифестација „Купусијада“ у Мрчајевцима је имала рекордан број посетилаца прошле, што само говори у прилог значају традиционалних манифестација у укупној туристичкој понуди – рекао је Јаковљевић.
Јаковљевић је, између осталог, истакао да Чачане, али и све љубитеље доброг провода у Чачку, очекује занимљива 2026. година, са пуно актуелних догађаја. Туристичка понуда Чачка у овој години, биће фокусирана на спој богатог културног наслеђа, природних лепота Овчарско-кабларске клисуре и савремених манифестација. Такође, промоција се активно спроводи кроз учешће на регионалним сајмовима, догађајима.
– Планови за ову годину усмерени су на даљи развој и унапређење постојеће туристичке понуде, али и на креирање нових садржаја који ће Чачак учинити још атрактивнијом дестинацијом током целе године. Посебан акценат биће на промоцији природних вредности и активног одмора, бањског, верског и руралног туризма, али и на манифестационом туризму, који привлачи посетиоце и доприноси атрактивности дестинације. Настављамо са промоцијом туристичке понуде Чачка кроз учешће на домаћим и међународним сајмовима туризма, који су значајни за директан контакт са потенцијалним туристима и туристичким агенцијама и за позиционирање дестинације на туристичкој мапи. Наступи на сајмовима и промотивним догађајима ће бити реализовани у сарадњи са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом регије Западна Србија или кроз самосталне наступе. Посебно смо поносни на то што локални привредни субјекти учествују са нама на Међународном сајму туризма у Београду, чиме се потврђује улога ТО у повезивању и заједничкој промоцији туристичке понуде нашег града. Туристичка организација Чачка ће у овој години успоставити сарадњу са предузећем EXPO 2027, у вези припреме и израде програма за иностране туристе који ће боравити у Србији током 2027. године. Ово је одлична прилика за промоцију дестинације и привлачење туриста из целог света. Такође, наставља се сарадња са организаторима путовања, новинарима и блогерима, као и са туристичком привредом, образовним установама и удружењима, која има за циљ унапређење туристичке понуде и креирање нових садржаја који ће обогатити боравак посетилаца, као и бољу информисаност о туристичкој понуди Чачка. Наш циљ је да Чачак буде препознат као дестинација која нуди садржаје током целе године кроз различите видове туризма и очување традиције уз незаобилазне гастрономске специјалитете и гостопримство – најавио је директор ТО Чачак.
Међународни фестивал фолклора „Етно-фест“ ове године биће одржан десети пут у Чачку. Његов циљ је поштовање традиције и обичаја свих народа, сарадња и дружење. Поред тога што посетиоци имају прилику да уживају у наступима иностраних фолклорних група, то је одлична прилика да и чачанска културно-уметничка друштва представе нашу културну баштину, игре, традицију.
– Етно-фест представља културну манифестацију од посебног значаја за град и једну од најпосећенијих манифестација у Чачку. Ове године, поводом јубилеја, припреме за Етно-фест су подигнуте на највиши ниво и посетиоци могу да очекују богат и разноврстан програм који ће спојити традицију, културу, музику и гастрономију. Планирани су додатни садржаји и пратећи програм, а јубиларно издање Етнофеста биће права прослава традиције и културе, догађај који ће оставити упечатљив утисак, уз велики број учесника из целог света. Термин одржавања Етнофеста ове године је од 21. до 25. јула 2026. године – рекао је Јаковљевић.
Виолета Јовичић