У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-АНЂЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ, Чачанка са дипломом престижног “QUEEN MERY” Универзитета стечена знања уложиће у своју земљу – ВРАТИЛА СЕ ИЗ ЛОНДОНА ПОНОСНА СРПКИЊА

-КРИСТИНА РАЦКОВИЋ БАБИЋ, доктор математике и астрономије – У ТАЈАНСТВЕНОМ СВЕТУ СВЕМИРА

-РАДЕНКО И РАЈНА ТУТУНОВИЋ, бране небо изнад Чачка – ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ГРАДОНОСНИХ ОБЛАКА

-ИНТЕРВЈУ: НЕНАД МИЛОСАВЉЕВИЋ И „ГАЛИЈА“ НА ЦВЕТЊАКУ – МУЗИЦИ САМ ПОКЛОНИО СОПСТВЕНИ ЖИВОТ

– ДАНАС ПОЧИЊЕ 64. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ – ДАНИ ТРАДИЦИЈЕ И ДОБРОГ ПРОВОДА

-БАЦАЊЕ КУГЛЕ: АНЂЕЛА, ПРВАКИЊА СРБИЈЕ

Петровдан, фото: Милева С. Александрић
Društvo

Данас је Петровдан

G. D.

Данас је Петровдан – зашто се пале буктиње од младе коре дивље трешње или брезе ИЗВОР: РТС Српска православна црква слави данас Петровдан, празник посвећен светим апостолима Петру и Павлу. Овим даном завршава се и петровски пост који је ове године трајао две седмице. Свети апостоли Петар и Павле сматрају се првим проповедницима и учитељима […]
Društvo

СТАНОВИ, КУЋЕ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 44 СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ

vesna

ГРАД ЧАЧАК ПОТПИСАО УГОВОР О ДОНАЦИЈИ СА УНОПС-ОМ У чачанском насељу Обреж ускоро ће почети градња објекта са 12 станова, намењених за жртве породичног насиља, особе са инвалидитетом и, по први пут у Чачку, за децу из хранитељских породица. Изградња овог објекта је део уговора о донацији који су 2. јула потписали Град Чачак и […]
Društvo

„Fajzer“ i „Biontek“ predaju zahtev za registraciju vakcine protiv kovida u Srbiji

I. М.

Kompanije „Fajzer“ i „Biontek“ danas predaju Agenciji za lekove i medicinska sredstva neophodnu dokumentaciju za registraciju vakcine protiv kovida u Srbiji, saznaje RTS. Ovo je juče dogovoreno na sastanku predstavnika kompanija sa predsednicom Vlade i ministrom zdravlja. Vakcina američke kompanije „Fajzer“ i nemačkog „Bionteka“ pokazala se, nakon treće faze ispitivanja, kao 95 odsto efikasna. Prima […]

