У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-АНЂЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ, Чачанка са дипломом престижног “QUEEN MERY” Универзитета стечена знања уложиће у своју земљу – ВРАТИЛА СЕ ИЗ ЛОНДОНА ПОНОСНА СРПКИЊА
-КРИСТИНА РАЦКОВИЋ БАБИЋ, доктор математике и астрономије – У ТАЈАНСТВЕНОМ СВЕТУ СВЕМИРА
-РАДЕНКО И РАЈНА ТУТУНОВИЋ, бране небо изнад Чачка – ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ГРАДОНОСНИХ ОБЛАКА
-ИНТЕРВЈУ: НЕНАД МИЛОСАВЉЕВИЋ И „ГАЛИЈА“ НА ЦВЕТЊАКУ – МУЗИЦИ САМ ПОКЛОНИО СОПСТВЕНИ ЖИВОТ
– ДАНАС ПОЧИЊЕ 64. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ – ДАНИ ТРАДИЦИЈЕ И ДОБРОГ ПРОВОДА
-БАЦАЊЕ КУГЛЕ: АНЂЕЛА, ПРВАКИЊА СРБИЈЕ