КОЛЕГЕ И ПРИЈАТЕЉИ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ НЕНАДА ГРУЈИЋА

Z. Ј. Komentara (0)

Колеге и пријатељи недавно преминулог професора Ненада Грујић покренули су акцију прикупљања новчане помоћи као знак подршке његовој деци.

У част нашег преминулог колеге, Савез за школски спорт организује први у низу хуманитарних турнира, где ће сва средства сакупљена од котизација, улазница и спонзора бити уплаћена на наменски рачун, отворен за помоћ његовој породици и то ће бити начин да га сачувамо од заборава и одужимо се за све што нам је несебично давао. Грујо је својом ведром личношћу и преданим радом оставио неизбрисив траг у нашим срцима и зато сматрамо да је ово један мали чин који му дугујемо.

Позивамо све људе добре воље да учествују у акцији и дају свој допринос.

Чувамо те у речима, стварима, у нама самима, и носимо твој дух свуда са собом.

Воле те Дифовци.

Број рачуна:

1700010757917000-65

Уколико неко жели да помогне из иностранства отворена је и та могућност :

IBAN / IBAN korisnika: RS35170001075791700162Beneficiary bank / Banka korisnika: Unicredit bank Serbia JSC Beneficiary bank

SWIFT address / SWIFT BACXRSBG

