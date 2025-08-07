СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НЕЗАБОРАВАН ПРОВОД НАРЕДНОГ ВИКЕНДА

Све је спремно за 64. Драгачевски Сабор трубача у Гучи, гости су већ увелико пристигли и са нестрпљењем чекају почетак манифестације која ће бити свечано отворена сутра у 11 сати подизањем саборске заставе уз химну „Са Овчара и Каблара”. Домаћин овогодишњег сабора је Бобан Марковић, вишеструко награђиван мајстор трубе који је успео да звуке Гуче и најпопуларнијег лименог инструмента представи на најпрестижнијим светским бинама.
- Велика ми је част што сам домаћин овогодишњег Сабора трубача. Мени то много значи, пре око 40 година била ми је жеља само да дођем и свирам у Гучи. Ја сам у Гучи успео да добијем све што се могло добити, почасни сам грађанин Гуче, амбасадор у свету. Када сам почињао нисам ни слутио да ћу једнога дана бити домаћин, велика ми је част и много ми је драго. Радо ћу дочекати све госте који долазе из Србије и иностранства. Биће задовољство да са свима проведем бар времена. Надам се да ће као и сваке претходне године Сабор протећи у најбољем реду – рекао је Бобан Марковић, мајстор трубе, овогодшњи домаћин.
На Сабору трубача у Гучи Марковић се први пут такмичио 1984. године, а само четири године након тога уследиле су награде, прво је било „Златна труба“. Заједно са својим оркестром освојио је разна признања, како у Србији, тако и у свету. Само нека од престижних признања су: Прва труба, Златна труба, Најбољи оркестар, Најбољи концерт, Мајстор трубе, Водећи трубачки оркестар у Србији , „Маестро интернационал 2006“, снимао је и музику за филмове. Почетком двехиљадитих, у оркестар је укључио и сина Марка..
- Мој син Марко и ја радимо око 110 наступа годишње широм Европе. Промовшемо и Гучу и трубу по свету. Свако ко жели да буде најбољи трубач мора доћи у Гучу да се докаже. Видим да имамо и младе људе и драго ми је да имамо оне који ће наставити ову традицију, ту су и Западна и Јужна Србија, свима желим срећу у такмичењу – казао је Марковић.
Када је реч о смештајним капацитетима, и ове године у Драгачеву тражи се кревет више. Посетиоци из земље и иностранства годинама уназад воле да у данима Сабора уживају у звуцима трубе, гостопримству домаћина, природи и специјалитетима овог краја.
- Смештајни капацитети у Гучи су попуњени још током прошле седмице. Цена смештаја се креће од 30 евра за једно вече у домаћој радиности, до 100, 150 евра колико је преноћиште у хотелском смештају. Колективни смештаји у Чачку и Пожеги су такође попуњени, тамо су одселе велике групе. У околини Гуче има још места у сеоским домаћинствима у Велесу, Каони. Закуп кућа је од 70 до 100 евра за цело домаћинство, где може боравити седам, осам људи. У тим сеоским домаћинствима домаћини нуде услугу доручка – рекла је Александра Митровић, директорка Туристичке организације „Драгачево”.
Посетиоци се труде да током трајања Сабора посете што више атрактивних туристичких дестинација у Драгачеву и околини.
- Имамо госте из Француске, Словеније, то су велике групе заинтересоване за туристички обилазак нашег краја, за језеро Голи камен, Овчарско-кабларску клисуру, планину Јелицу. То су гости који код нас остају и након Сабора трубача, на мини одмору – казала је Митровић.
И ове године у Гучи ће бити и шатраџија, па су за сада резервисане три шатре у којима ће бити загарантована добра храна. Цене ће бити познате тек током саборских дана, али се надамо да ће бити прилагођене свачијем џепу.
Виолета Јовичић