Dragačevo

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НЕЗАБОРАВАН ПРОВОД НАРЕДНОГ ВИКЕНДА

admin Komentara (0)

Све је спремно за 64. Драгачевски Сабор трубача у Гучи, гости су већ увелико пристигли и са нестрпљењем чекају почетак манифестације која ће бити свечано отворена сутра у 11 сати подизањем саборске заставе уз химну „Са Овчара и Каблара”. Домаћин овогодишњег сабора је Бобан Марковић, вишеструко награђиван мајстор трубе који је успео да звуке Гуче и најпопуларнијег лименог инструмента представи на најпрестижнијим светским бинама.

  • Велика ми је част што сам домаћин овогодишњег Сабора трубача. Мени то много значи, пре око 40 година била ми је жеља само да дођем и свирам у Гучи. Ја сам у Гучи успео да добијем све што се могло добити, почасни сам грађанин Гуче, амбасадор у свету. Када сам почињао нисам ни слутио да ћу једнога дана бити домаћин, велика ми је част и много ми је драго. Радо ћу дочекати све госте који долазе из Србије и иностранства. Биће задовољство да са свима проведем бар времена. Надам се да ће као и сваке претходне године Сабор протећи у најбољем реду – рекао је Бобан Марковић, мајстор трубе, овогодшњи домаћин.

На Сабору трубача у Гучи Марковић се први пут такмичио 1984. године, а само четири године након тога уследиле су награде, прво је било „Златна труба“. Заједно са својим оркестром освојио је разна признања, како у Србији, тако и у свету. Само нека од престижних признања су: Прва труба, Златна труба, Најбољи оркестар, Најбољи концерт, Мајстор трубе, Водећи трубачки оркестар у Србији , „Маестро интернационал 2006“, снимао је и музику за филмове. Почетком двехиљадитих, у оркестар је укључио и сина Марка..

  • Мој син Марко и ја радимо око 110 наступа годишње широм Европе. Промовшемо и Гучу и трубу по свету. Свако ко жели да буде најбољи трубач мора доћи у Гучу да се докаже. Видим да имамо и младе људе и драго ми је да имамо оне који ће наставити ову традицију, ту су и Западна и Јужна Србија, свима желим срећу у такмичењу – казао је Марковић.

Када је реч о смештајним капацитетима, и ове године у Драгачеву тражи се кревет више. Посетиоци из земље и иностранства годинама уназад воле да у данима Сабора уживају у звуцима трубе, гостопримству домаћина, природи и специјалитетима овог краја.

  • Смештајни капацитети у Гучи су попуњени још током прошле седмице. Цена смештаја се креће од 30 евра за једно вече у домаћој радиности, до 100, 150 евра колико је преноћиште у хотелском смештају. Колективни смештаји у Чачку и Пожеги су такође попуњени, тамо су одселе велике групе. У околини Гуче има још места у сеоским домаћинствима у Велесу, Каони. Закуп кућа је од 70 до 100 евра за цело домаћинство, где може боравити седам, осам људи. У тим сеоским домаћинствима домаћини нуде услугу доручка – рекла је Александра Митровић, директорка Туристичке организације „Драгачево”.

Посетиоци се труде да током трајања Сабора посете што више атрактивних туристичких дестинација у Драгачеву и околини.

  • Имамо госте из Француске, Словеније, то су велике групе заинтересоване за туристички обилазак нашег краја, за језеро Голи камен, Овчарско-кабларску клисуру, планину Јелицу. То су гости који код нас остају и након Сабора трубача, на мини одмору – казала је Митровић.

И ове године у Гучи ће бити и шатраџија, па су за сада резервисане три шатре у којима ће бити загарантована добра храна. Цене ће бити познате тек током саборских дана, али се надамо да ће бити прилагођене свачијем џепу.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Dragačevo Region

КО БРЖЕ, КО ДАЉЕ, КО ВИШЕ: Учествујте у НАРОДНОМ ВИШЕБОЈУ

G. D.

КО БРЖЕ, КО ДАЉЕ, КО ВИШЕ: Учествујте у НАРОДНОМ ВИШЕБОЈУ ГУЧА – Српску традицију момачког надметања деценијама  негује и чува Драгачевски сабор трубача, и то кроз народни вишебој који је део програмских садржаја Сабора.  Реч је о дисциплинама: гађање кроз прстена јабуке, скок у даљ из места, бацање камена са рамена, скок у вис из […]
Dragačevo Region

УСПЕШНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ У ПРЕДУЗЕЋУ „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ ‘НАМЕНСКА“ У ЛУЧАНИМА

vesnas

Радничка солидарност на делу у пандемијским условима Да хуманост појединаца не зна за границе потврђују добровољни даваоци крви који драгоцену течност дарују у околностима појачаних епидемиолошких мера. Уз координацију организације Црвеног крста  у Лучанима,  јуче је у предузећу „Милан Благојевић- Наменска“ за четири сата прикупљено 84 јединице крви. У складу са здравственим упутствима у условима […]
Dragačevo Region

УДРУЖЕЊЕ „НАШЕ ДРАГАЧЕВО“ НАСТАВЉА СВОЈУ ХУМАНУ МИСИЈУ

vesnas

Поред свих потешкоћа и проблема које је донела пандемија короне, Удружење „Наше Драгачево“ се, захваљујући великом ентузијазму својих чланова, као и племенитости сарадника и пријатеља, може похвалити одличним резултатима рада у прошлој години, о чему најбоље сведочи више од 130 спроведених хуманитарних, еколошких и других акција. Циљеви за које су се борили од момента оснивања, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.