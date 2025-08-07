64. ДРАГАЧЕВСКИ САБОР ТРУБАЧА У ГУЧИ
(8 – 10. август 2025)
ГУЧА ВАС ЗОВЕ!
Будите део највеће трубачке манифестације.
Од 8-10. августа, у срцу Драгачева, Гучи, одржаће се 64. по реду Драгачевски сабор трубача.
Уз звуке саборске химне „Са Овчара и Каблара“, у петак, 8. августа биће отворен Драгачевски сабор трубача. Домаћин Сабора, мајстор трубе, Бобан Марковић ће подићи заставу крај Споменика трубачу, огласиће се прангије, то ће бити знак да највећа трубачка фешта може да почне.
Доћите да заједно испишемо још једну страницу саборске историје!
ПРОГРАМ САБОРА
(са учесницима)
ПЕТАК, 8. АВГУСТ
11.00 Отварање Саборa – код Споменика трубачу
11.30 Конференција за штампу организатора и домаћина – зграда Начелства
– трубачки оркестар Марка Глигоријевића
12.00 Отварање уметничких изложби –Музеј трубе
– трубачки оркестар Владимира Кузмановића
– „Змиjaњски вeз – свeтскo нeмaтeриjaлнo нaслeђe – Mузej Рeпубликe Српскe у Бaњa Луци
– Удружење самоуких сликара и вајара Драгачева
(Музеј трубе, хол Културног центра, просторије Удружења)
– Сталне поставке: Сабор трубача и Рајка Боројевић – хероина једног времена
12.15 Отварање улице старих заната – Трг Бранка В. Радичевића
12.30 Отварање сајма књига – Трг Бранка В. Радичевића
– трубачки оркестар „Драгачевски подмладак“
13.00 Представљање: Драгачево у књигама и публикацијама – сала Културног центра
– трубачки оркестар „Драгачевски подмладак“
Позорница Културног центра
15.00 Концерт: трубачки оркестар Мануела Аметовића
16.00 Такмичење здравичара и избор најлепше народне ношње
Поред такмичара, у програму наступају и:
– трубачки оркестар Владимира Кузмановића
– Љутомир Рундић, здравичар
– Видоје Јевремовић, здравичар
– Вук Пантовић, гуслар и здравичар
18.00 Концерт: КУД „Драгачевски Абрашевић“ – Гуча
18.45 Проглашење победника такмичења
20.00 Концерт: Бојана Николић
Главна позорница на стадиону
20.30 Сестре Гобовић
21.20 Guča Meets Wacken – Немачка
22.15 Chemin Santillanes и трубачки оркестар мајстора трубе – Дејан Лазаревић
23.30 Поноћни концерт трубачких оркестара финалиста 64. Сабора
трубачки оркестар Марка Трнавца/Мршељи/
трубачки оркестар Станислава Антића /Загужање/
трубачки оркестар „Драгачевске трубе“/Гуча
трубачки оркестар Елвиса Бајрамовића /Бојник/
трубачки оркестар Марка Глигоријевића/Дуб/
трубачки оркестар Владимира Ивановића/Загужање/
трубачки оркестар Милована Петровића /Ужице/
трубачки оркестар Исидора Зећировића /Бојник/
трубачки оркестар Владимира Кузмановића/Лучани/
трубачки оркестар Бојана Ристића под вођством Богдана Ристића /Владичин Хан/
трубачки оркестар Ивана Кадрића/Деспотовац /
трубачки оркестар Мануел Аметовић/Бојник/
трубачки оркестар Николе Крстића /Загужање /
трубачки оркестар Александра Грујичића/Златибор/
трубачки оркестар Бошка Крџавца /Нови Сад/
трубачки оркестар «Књажевац» /Књажевац/
СУБОТА, 9. АВГУСТ
07.00 Трубачка будилица – код Споменика трубачу
– трубачки оркестар «Драгачевске трубе»
– трубачки оркестар Станислава Антића
– трубачки оркестар Марка Трнавца
– трубачки оркестар Елвиса Бајрамовића
11.00 Конференција за штампу – зграда Начелства
– трубачки оркестар Милована Петровића
13.00 Народни вишебој – на стадиону
– трубачки оркестар Ивана Кадрића
Позорница Културног центра
15.00 Концерт: КУД «Пискавица» Бања Лука
16.00 «Труба трубу зове»
Концерт гостију из иностранства – Tačmi Brass Band (Словенија)
и домаћина – „Драгачевске трубе“ Драгана Павловића
18.00 ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА СРБИЈЕ
1. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
2. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЕЉКА ВАСИЉКОВИЋА – ЛЕПЕНИЦА
3. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАНИЈЕЛА ДЕЈКОВИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
4. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАВИДА АНТИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
5. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКИ ПОДМЛАДАК“ – ГУЧА
6. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЖЕЉКА БАКТЕРОВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
7. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МЛАДЕНА КРСТИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
8. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАТЕЈЕ СТАНИСАВЉЕВИЋА – ВЛАСОТИНЦЕ
9. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ДАРКА ИВАНОВИЋА – ВЛАДИЧИН ХАН
19.00 Концерт: трубачки оркестар Марка Глигоријевића
20.00 Проглашење победника
Главна позорница на стадиону
20.30 Концерт: «Победили су – заслужили су» /победници Гуче 2024/
• Трубачки оркестар Владимира Ивановића
• Трубачки оркестар Исидора Зећировића
• Трубачки оркестар Милована Петровића
• Трубачки оркестар Владимира Кузмановића
21.25 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бобан и Марко Марковић
22.50 Концерт: COBY са гостима и трубачима
00.20 Концерт: трубачки оркестар мајстора трубе – Бојан Ристић
НЕДЕЉА, 10. АВГУСТ
07.00 Трубачка будилица – код Споменика трубачу
– трубачки оркестар «Књажевац»
– трубачки оркестар Александра Грујичића
– трубачки оркестар Мануела Аметовића
– трубачки оркестар Бошка Крџавца
10.00 Конференција за штампу – зграда Начелства
– трубачки оркестар Владимира Ивановића
11.0 Свечани саборски дефиле и СТАРА ДРАГАЧЕВСКА СВАДБА – улицама Гуче
– ДОМАЋИН САБОРА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ИСИДОРА ЗЕЋИРОВИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКЕ ТРУБЕ“
-МАЂАРСКА
-КУД „ЈАБЛАНИЦА“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАНУЕЛА АМЕТОВИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „КЊАЖЕВАЦ“
-КУД „КАРАНОВАЦ“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР БОЈАНА РИСТИЋА ПОД ВОЂСТВОМ БОГДАНА РИСТИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР БОШКА КРЏАВЦА
-ИЗВОРНА ГРУПА „РУЈ“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР MАРКА ГЛИГОРИЈЕВИЋА
-СЛОВЕНИЈА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР СТАНИСЛАВА АНТИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЛАДИМИРА КУЗМАНОВИЋА
-КУД „ПИСКАВИЦА“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЕЛВИСА БАЈРАМОВИЋА
-КУД „ПОДГОРАЦ ТИМОК“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ИВАНА КАДРИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАРКА ТРНАВЦА
-ФРАНЦУСКА
-КУД „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР АЛЕКСАНДРА ГРУЈИЧИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР НИКОЛЕ КРСТИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МИЛОВАНА ПЕТРОВИЋА
-ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКИ ПОДМЛАДАК“
-КУД „ДРАГАЧЕВСКИ АБРАШЕВИЋ“
-ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ ИЗ ДРАГАЧЕВА
-СТАРА ДРАГАЧЕВСКА СВАДБА
Позорница Културног центра
14.00 Концерт: Fanfara Complexа Bend (Мађарска)
15.00 Концерт: КУД «Карановац», Краљево
15.30 Програм «Чувари традиције – ствараоци будућности»
– трубачки оркестар «Драгачевски подмладак» – Гуча
– КУД „Милан Благојевић“ – Лучани (секције Лучани, Милатовићи, Котража)
– КУД „Свети Сава II“ – Тетово (Северна Македонија)
– КУД „Јабланица“
– КУД „Подгорац Тимок“
– Изворна група „Руј“ – Рујиште
– певачке групе из Драгачева – „Српска шајкача“, „Драгачевци“, „Гуча – Драгачево“, „Драгачевски вез“, „Др Владан Бабић“, „Старо Драгачево“
Главна позорница на стадиону
18.00 ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТРУБАЧКИХ ОРКЕСТАРА СРБИЈЕ
«СА ОВЧАРА И КАБЛАРА»
1. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ИСИДОРА ЗЕЋИРОВИЋА – БОЈНИК
2. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „ДРАГАЧЕВСКЕ ТРУБЕ“ – ГУЧА
3. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАНУЕЛА АМЕТОВИЋА – БОЈНИК
4. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР „КЊАЖЕВАЦ“ – КЊАЖЕВАЦ
5. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР БОЈАНА РИСТИЋА ПОД ВОЂСТВОМ БОГДАНА РИСТИЋА – ВЛАДИЧИН ХАН
6. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР БОШКА КРЏАВЦА – НОВИ САД
7. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР MАРКА ГЛИГОРИЈЕВИЋА – ДУБ
8. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР СТАНИСЛАВА АНТИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
9. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЛАДИМИРА КУЗМАНОВИЋА – ЛУЧАНИ
10. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЕЛВИСА БАЈРАМОВИЋА – БОЈНИК
11. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ИВАНА КАДРИЋА – ДЕСПОТОВАЦ
12. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МАРКА ТРНАВЦА – МРШЕЉИ
13. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
14. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР АЛЕКСАНДРА ГРУЈИЧИЋА – ЗЛАТИБОР
15. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР НИКОЛЕ КРСТИЋА – ЗАГУЖАЊЕ
16. ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР МИЛОВАНА ПЕТРОВИЋА – УЖИЦЕ
21.00 Концерт: Народни оркестар са гостима – Драган Којић Кеба и Ана Бекута
22.45 Проглашење победника 64. Драгачевског сабора трубача
23.00 Трубачки оркестар Дејана Јевђића