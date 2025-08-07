“ЛЕТО У АТРИЈУМУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК“
Организација: Аматерски програм
Среда, 13. август – Концерт групе ТИ, ФАФА И ЈА и изложба „СМАК 50“
Отварање традиционалне манифестације Лето у Атријуму Културног центра Чачак поверено је Ксенији Ђерковић, кћерки Слободана Кепе Стојановића члана групе Смак са ретроспективном изложбом архивске грађе ове рок групе. У наставку вечери наступиће група Ти, Фафа и ја из Крагујевца. Групу чине: Михаел Фафа Стојановић, Давид Армуш и Димитрије Филиповић Дика. Фото: Вид Стојановић.
Клуб и Атријум Културног центра у 20.00 и 20.30 ч.
Четвртак, 14. август –Позоришна представа ХАСАНАГИНИЦА
Радња представе Хасанагиница по тексту Љубомира Симовића, у режији Милоша Јагодића, а у извођењу Позоришта „Драгољуб Милосављевић Гула“ из Петровца на Млави смештена је у време друге половине 19. века, у Босни и Херцеговини, и говори о времену османске владавине на тим просторима у контексту породичних односа, у којима је централна личност жена, подређена мушком свету и потчињеном положају који има у том друштву. Улоге: Милица Стојадиновић, Валентино Ољача, Јован Ивковић, Сузана Станковић, Срђан Мичић, Никола Бранковић, Саша Радивојевић. Фото: КПЦ Петровац на Млави.
Атријум Културног центра у 20.30 ч.
Петак, 15. август – Концерт бенда THE BAD WEEK
Састав The Bad Week настао је у Новом Саду као улични бенд, да би касније наступао по клубовима и фестивалима широм Србије, региона и ван балканског подручја. Поред обрада музике која је оријентисана на амерички акустични блуз, снимили су и албуме „So it Was“ и „It Is How It Is“ уз потпис балканског темперамента на својим наступима. Чланови бенда су: Страхиња Јајић, Стефан Стефановић Гиле, Данијел Сиетар. Фото: Ђорђе Бубњевић
Атријум Културног центра у 20.30 ч.
Субота, 16. август – Позоришна представа „КО ЈЕ ОВДЕ ЛУД“
Представа у извођењу аматерског Градског позоришта Јагодина, а у режији Бранислава Недића рађена је према шпанском филму „Ток-ток“. Недић је адаптирао сценарио филма и направио представу о психичким исклизнућима човека модерног доба: зависност од мобилног телефона, опсесивно баратање цифрама, погрдним речима, зависност од љубави, симетрије… Улоге: Петар Митић, Ненад Петровић, Оливера Константиновић, Марија Дебељаковић Стефановић, Виолета Пешић, Бојан Милорадовић, Жељко Лукић. Аутори и дизајн плаката: Теодора Митић и Јована Радојевић.
Атријум Културног центра у 20.30 ч.