Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 7. август

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици 501, у Булевару црвене Армије и у Пријевору, потес „Даниловићи“ .


На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови

-У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

