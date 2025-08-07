лето Фото: Вероника Вукићевић
Смена сунца и облака

Извор: РТС

Смена сунца и облака – могући краткотрајни пљускови на југу, температура до 31 степен

У Србији ујутро и пре подне умерено до потпуно облачно и суво, после подне претежно сунчано, а појава локалних, краткотрајних пљускова са грмљавином могућа је на крајњем југу Србије. Јутарња температура 13 до 20 степени, највиша дневна од 27 до 31.

Јутро ће бити умерено до потпуно облачно и суво.

Објачно јутро са сунчаним интервалима током дана, највиша дневна 31 степен

Претежно сунчано време очекује се и у после подневним часовима, а појава локалних, краткотрајних пљускова са грмљавином могућа је на крајњем југу земље.

Дуваће слаб и умерен ветар, у планинским пределима јужне Србије краткотрајно и јак, северних праваца.

Најнижа температура биће од 13 до 20, а највиша дневна од 27 до 31 степен.

У Београду ујутро претежно облачно и суво, током преподнева разведравање, а после подне претежно сунчано.

Најнижа температура од 15 до 17, а највиша дневна око 29 степени.

Главобоља код метеоропата

Побољшање биометеоролошке ситуације допринеће смањењу тегоба ког хронично оболелих и осетљивих особа.

Извесни опрез се саветује срчаним болесницима. Код метеоропата је могућа главобоља.

Свим учесницима у саобраћају се препоручује појачана концентрација.

Временска прогноза до краја недеље

Према изгледима времена за седам дана, очекује се претежно сунчано и све топлије.

За викенд и почетком наредне седмице са максималним температурама у већини места од 35 до 37, а на југу Србије око 38 степени.

